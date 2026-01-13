Supermarktriese: Frischfleisch nur aus Österreich

Grundsätzlich stehe man als rot-weiß-roter Supermarkthändler hinter dem Abbau von Zollbarrieren. Doch wenn es um sensible Produkte wie Lebensmittel gehe, gelten für den heimischen Markt strengste Maßstäbe. „Freihandel ist wichtig, darf aber niemals zulasten von Lebensmittelsicherheit und Qualität gehen. Spar steht klar zu Österreichs Landwirtschaft und zu höchsten Standards – beispielsweise bei Rindfleisch“, versichert Kaser. Und weiter: „Als regionaler Nahversorger tragen wir Verantwortung – gegenüber den Konsumenten ebenso wie gegenüber den heimischen Produzenten. Diese Verantwortung zeigt sich besonders deutlich beim Frischfleisch. Rind, Schwein und Kalb stammen ausnahmslos aus Österreich. Daran wird nicht gerüttelt.“