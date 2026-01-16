Geniales Humor-Duo im Kino: „Restlos begeistert“

Die Komödie basiert auf einem erfolgreichen Theaterstück: „Dass ich zusagen würde, stand für mich eigentlich schon fest, bevor ich das Drehbuch überhaupt gelesen hatte“, so Kerkeling, der sein Vertrauen voll in die Autoren und den Regisseur Marcus H. Rosenmüller setzte. Er sei „restlos begeistert“ von dem Skript gewesen, aber: „Ein entscheidender Bonus war für mich zudem die Rolle des Clubvorsitzenden – ich durfte die gesamte Zeit sitzen und musste kein einziges Mal selbst Tennis spielen“, schmunzelt er im „Krone“-Interview.