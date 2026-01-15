75-jährige Lenkerin verstirbt bei Frontalcrash

Folgecrash mit weiteren Pkw

Infolge des Frontalzusammenstoßes war das Auto der 84-Jährigen in die Straßenmitte geschleudert worden, wo sie den Wagen einer 51-Jährigen streifte. Ein nachkommender 76-Jähriger wich mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben aus. Die 51-Jährige und der 76-Jährige blieben unverletzt. Die Bregenzerwaldstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 16.30 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.