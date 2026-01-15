Vorteilswelt
In Graben geschleudert

75-jährige Lenkerin verstirbt bei Frontalcrash

Vorarlberg
15.01.2026 09:03
Die Unfallstelle auf der L200.
Die Unfallstelle auf der L200.
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwoch im Bregenzerwald (Vorarlberg): Dort geriet eine 84-jährige Autolenkerin auf die Gegenfahrbahn – und krachte mit dem Auto einer 75-Jährigen zusammen. 

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw ist am Mittwoch in Schnepfau im Bregenzerwald eine 75-jährige Lenkerin getötet worden. Eine 84-Jährige geriet auf der Bregenzerwaldstraße (L200) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen den Wagen der 75-Jährigen krachte.

Im Fahrzeug eingeklemmt
Der Pkw der 75-Jährigen wurde in einen Graben geschleudert, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Senioren aus dem Pkw. Anschließend wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, informierte die Polizei.

Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war im Bregenzerwald vor Ort.
Ein Großaufgebot der Rettungskräfte war im Bregenzerwald vor Ort.
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Egg)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Egg)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Egg)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Egg)

Folgecrash mit weiteren Pkw
Infolge des Frontalzusammenstoßes war das Auto der 84-Jährigen in die Straßenmitte geschleudert worden, wo sie den Wagen einer 51-Jährigen streifte. Ein nachkommender 76-Jähriger wich mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Straßengraben aus. Die 51-Jährige und der 76-Jährige blieben unverletzt. Die Bregenzerwaldstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 16.30 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Vorarlberg
