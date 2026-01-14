Vorteilswelt
Albertina-Geburtstag

Ralph Gleis: „Wir lassen den Hasen aus dem Stall“

Kultur
14.01.2026 18:00
Richard Prince, Ohne Titel (Cowboy), 1989
Richard Prince, Ohne Titel (Cowboy), 1989(Bild: Courtesy of Richard Prince Studio © Richard Prince Studio)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Die Albertina feiert heuer das 250-Jahr-Jubiläum der Gründung ihrer unikaten Sammlung. Das ist Anlass für ein reiches Geburtstagsprogramm von 17 Ausstellungen mit Dürer, Picasso und vielen Frauen.

0 Kommentare

„Wir denken die Sammlung konsequent für kommende Generationen weiter“, so Ralph Gleis in seinem zweiten Jahr als Albertina-Direktor.

Eines mit Bedeutung: Am 4. Juli vor 250 Jahren überreichte der österreichische Gesandte Conte Durazzo dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen in Venedig ein Konvolut an Grafiken. Das gilt als Gründungsdatum der Albertina und wird am 4. und 5. Juli bei freiem Eintritt gefeiert. Drei Hauptausstellungen präsentieren dazu die Sammlung aus neuen Perspektiven:

Ausstellungen im Jubiläumsjahr 2026

  • Bis 22. März
    Faszination Papier. Rembrandt bis Kiefer, Albertina
  • 6. Februar bis 25. Mai
    Honoré Daumier. Spiegel der Gesellschaft, Albertina
  • 3. März bis 7. Juni
    Tanzbild, Albertina Modern
  • 12. März bis 28. Juni
    Care Matters, Albertina
  • 26. März bis 15. November
    Donated with Love, Albertina Klosterneuburg
  • 3. April bis 27. September
    KAWS. Art & Comix, Albertina Modern
  • 17. April bis 16. August
    Richard Prince. Retrospective, Albertina
  • 1. Mai bis 20. September
    Helga Philipp. Bewegungsräume, Albertina
  • 19. Juni bis 11. Oktober
    Sammeln für die Zukunft. 250 Jahre Albertina, Albertina
  • 26. Juni bis 8. November
    Vasarely – Adrian. Bewegte Bilder, Albertina Modern
  • 15. Juli bis 26. Oktober
    Reisefotografie, Albertina
  • 18. September bis 31. Jänner 2027
    Picasso – Bacon. What it means to be human, Albertina
  • 9. Oktober bis 28. Februar 2027
    Shara Hughes, Albertina
  • 30. Oktober bis 17. Jänner 2027
    Künstlerinnen der Albertina, Albertina
  • 6. November bis 29. März 2027
    Franz West, Albertina Modern
  • 13. November bis April 2027
    Hommage an Arnulf Rainer, Albertina
  • 24. November bis 2. Mai 2027
    Down Under. Kunst aus Australien,
    Albertina Modern

„Faszination Papier“ läuft schon und zeigt höchst gelungen (bis 22. 3.), was Kunst auf und mit Papier alles sein kann.

„Sammeln für die Zukunft“ widmet sich der Entstehung der Sammlung, erzählt, woher die vielen Dürers stammen, welchen Anteil Erzherzogin Marie Christine, Sachsen-Teschens Ehefrau und Lieblingstochter von Kaiserin Maria Theresia, mit ihrem großen Vermögen an der Sammlung hatte oder wie Schiele in den Bestand gelangte (19. 6 bis 11. 10.).

Dürers „Feldhase“ von 1502 darf im Juni aus dem Depot.
Dürers „Feldhase“ von 1502 darf im Juni aus dem Depot.(Bild: © ALBERTINA, Wien)
Pablo Picassos „Frauenbildnis“ von 1940
Pablo Picassos „Frauenbildnis“ von 1940(Bild: Museum Berggruen, Berlin © Succession Picasso / Bildrecht, Wien 2026, Foto: bpk)
Honoré Daumiers „Der Grafikliebhaber“, ca. 1860-1862
Honoré Daumiers „Der Grafikliebhaber“, ca. 1860-1862(Bild: ALBERTINA, Wien)

„Künstlerinnen der Albertina“ holt die Frauen vor den Vorhang (30. 10. bis 17. 1. 2027). Ein Forschungsprojekt durchforstete die Sammlung nach Künstlerinnen und wurde vom 15. Jahrhundert bis in die 70er-Jahre fündig.

Neben der eigenen Sammlung soll die Albertina, so Ralph Gleis, aber „auch weiterhin internationaler Hub für große Ausstellungen sein“, etwa mit:

„Honoré Daumier“, dessen spitze, radikale Karikatur-Feder ein bis heute gültiger „Spiegel der Gesellschaft“ ist (6. 2. bis25. 5.).

Picasso – Bacon setzt dann mit Pablo Picasso und Francis Bacon zwei ganz Große der figurativen Malerei des 20. Jahrhunderts in Beziehung (18. 9. bis 31. 1.).

In der Albertina Modern wird es sehr österreichisch: 
„Vasarely – Adrian“ bringt den Wiener „Medienkunst“-Pionier Marc Adrian mit dem Meister der Op-Art Victor Vasarely zusammen (26. 6. bis 8. 11.).

„Franz West“ wird zum 80er gemeinsam mit dem Wien Museum gefeiert (6. 11. bis 29. 3. 2027).

In Sachen Foto bekommt
„Richard Prince“, berühmt für seine Marlboro-Cowboys, eine große Retrospektive (17. 4. bis 16. 8.).

