Lange Bauverfahren bringen „Standort in Gefahr“

Die große Party ist vorbei, die Katerstimmung in der Baubranche inzwischen allgegenwärtig. Der explosive Krisenmix aus steigenden Kosten und sinkender Nachfrage hat seine Spuren hinterlassen. Darüber können auch die Baukräne, die in Graz noch vielerorts zu sehen sind, nicht hinwegtäuschen. In der Landeshauptstadt orten Immobilienexperten aber auch einen anderen Grund für die aktuell eher suboptimale Gemütslage: Die Stadt zögert Bauverfahren in die Länge – viele sehen darin sogar eine Mutwilligkeit der aktuellen Stadtregierung.