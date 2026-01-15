Für „Mission Aufstieg“ wird das Treffen trainiert

Besondere Mission im Training

Speziell trainiert werden unter anderem Laufwege und Tor-Abschlüsse, um die Trefferquote zu erhöhen. „Dazu ist auch Selbstvertrauen nötig“, will Mader auch in dieser Hinsicht den Hebel ansetzen. Vertraut wird dem Team aus dem Herbst. Mit den wieder fitten Haris Ismailbecogliu und Mario Vucenovic besitzt man zwei weitere Trumpfkarten im Kampf um den Aufstieg.