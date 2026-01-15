Für „Mission Aufstieg“ wird das Treffen trainiert

Was für eine Rückkehr in den Trainingsalltag. Mit viel Freude stehen Austria Lustenaus Kicker seit Dienstag wieder auf dem (Kunst-)Rasen. Trainer Markus Mader spricht von einer „brutal positiven“ Stimmung und „bombigen“ Trainingseinheiten.
Der Kunstrasenplatz im Hohenemser Herrenriedstadion wird auch weiterhin die Trainingsstätte der Austria bleiben. Trainiert wird vorwiegend am Vormittag, nur sonntags ist frei. „Ziel ist es, die Mannschaft für den Meisterschaftsstart am 20. Februar gegen Kapfenberg top vorzubereiten.“
Besondere Mission im Training
Speziell trainiert werden unter anderem Laufwege und Tor-Abschlüsse, um die Trefferquote zu erhöhen. „Dazu ist auch Selbstvertrauen nötig“, will Mader auch in dieser Hinsicht den Hebel ansetzen. Vertraut wird dem Team aus dem Herbst. Mit den wieder fitten Haris Ismailbecogliu und Mario Vucenovic besitzt man zwei weitere Trumpfkarten im Kampf um den Aufstieg.
Fixiert wurde auch das letzte Testspiel vor dem Ligastart. Der bayrische Regionalligist Unterhaching gastiert in der SunMinimeal-Arena.
