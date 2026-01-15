Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Austria Lustenau

Für „Mission Aufstieg“ wird das Treffen trainiert

Vorarlberg
15.01.2026 09:25
Markus Mader schaut seinen Spielern aktuell genau auf die Füße.
Markus Mader schaut seinen Spielern aktuell genau auf die Füße.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Was für eine Rückkehr in den Trainingsalltag. Mit viel Freude stehen Austria Lustenaus Kicker seit Dienstag wieder auf dem (Kunst-)Rasen. Trainer Markus Mader spricht von einer „brutal positiven“ Stimmung und „bombigen“ Trainingseinheiten.

0 Kommentare

Der Kunstrasenplatz im Hohenemser Herrenriedstadion wird auch weiterhin die Trainingsstätte der Austria bleiben. Trainiert wird vorwiegend am Vormittag, nur sonntags ist frei. „Ziel ist es, die Mannschaft für den Meisterschaftsstart am 20. Februar gegen Kapfenberg top vorzubereiten.“

Besondere Mission im Training
Speziell trainiert werden unter anderem Laufwege und Tor-Abschlüsse, um die Trefferquote zu erhöhen. „Dazu ist auch Selbstvertrauen nötig“, will Mader auch in dieser Hinsicht den Hebel ansetzen. Vertraut wird dem Team aus dem Herbst. Mit den wieder fitten Haris Ismailbecogliu und Mario Vucenovic besitzt man zwei weitere Trumpfkarten im Kampf um den Aufstieg.

Fixiert wurde auch das letzte Testspiel vor dem Ligastart. Der bayrische Regionalligist Unterhaching gastiert in der SunMinimeal-Arena. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
0° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
441.907 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
171.703 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
171.188 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Vorarlberg
Bei Austria Lustenau
Für „Mission Aufstieg“ wird das Treffen trainiert
In Graben geschleudert
75-jährige Lenkerin verstirbt bei Frontalcrash
KI Nutzung
Vorarlberger Forscherin sieht großen Lernbedarf
Krone Plus Logo
Längere Anreise
Flugrettung neu: Verunglückte müssen länger warten
3:3 gegen Trencin
Altach remisierte im zweiten Test der Vorbereitung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf