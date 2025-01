Kastner-Chef: „Die Stadt muss endlich reagieren!“

Der Kastner ist zweifellos das Flaggschiff des Grazer Innenstadthandels. Die anhaltende Krise seit der Pandemie ging aber auch am Traditionskaufhaus (gegründet 1873!) nicht spurlos vorüber. Mit einer echten Kraftanstrengung hat man versucht, das Ruder herumzureißen, und hofft nun, wieder in ruhigere See zu segeln. Doch die aktuelle Situation in der Altstadt, mit vielen leer stehenden Geschäften und Schließungen von Traditionsbetrieben wie zuletzt dem Sacher, drücken auch beim Kastner aufs Gemüt. Vorstand Martin Wäg fordert die Stadtregierung endlich zum Handeln auf.