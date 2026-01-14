Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vater angezeigt

Großeinsatz in Wien: Schüsse aus Fenster

Wien
14.01.2026 12:42
Die Beamten fanden bei der Hausdurchsuchung eine Schreckschusswaffe unter dem Bett versteckt.
Die Beamten fanden bei der Hausdurchsuchung eine Schreckschusswaffe unter dem Bett versteckt.(Bild: sos)

In der Nacht auf Mittwoch sorgten angebliche Schüsse in Wien-Ottakring für einen Großeinsatz der Polizei. Ein Zeuge berichtete, dass ein Mann mehrmals aus einem Fenster in der Hasnerstraße geschossen hatte.

0 Kommentare

Die alarmierten Beamten rückten um Mitternacht gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA aus und konnten die betroffene Wohnung rasch ausfindig machen. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte dann auf einen 50-Jährigen sowie seine vier Kinder.

Schreckschusswaffe sichergestellt
Bei der Durchsuchung entdeckten die WEGA-Beamten eine Schreckschusswaffe unter dem Bett des Vaters, zudem wurden mehrere Hülsen sichergestellt.

Keine Verletzten
Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, außerdem erfolgten mehrere Anzeigen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-2° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / -0°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
398.814 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.085 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.690 mal gelesen
Mehr Wien
Vater angezeigt
Großeinsatz in Wien: Schüsse aus Fenster
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Wir können uns derzeit nur selbst schlagen“
In in Wien
Neue Gastro-Hotspots: Burger und Matcha
Tat nach Ladenschluss
Prozess: Ex-Mitarbeiter raubte Supermärkte aus
Beim Kaffeesiederball
Erleben Sie eine stilvolle Ballnacht mit Campari
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf