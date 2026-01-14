Großeinsatz in Wien: Schüsse aus Fenster

In der Nacht auf Mittwoch sorgten angebliche Schüsse in Wien-Ottakring für einen Großeinsatz der Polizei. Ein Zeuge berichtete, dass ein Mann mehrmals aus einem Fenster in der Hasnerstraße geschossen hatte.
Die alarmierten Beamten rückten um Mitternacht gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA aus und konnten die betroffene Wohnung rasch ausfindig machen. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte dann auf einen 50-Jährigen sowie seine vier Kinder.
Schreckschusswaffe sichergestellt
Bei der Durchsuchung entdeckten die WEGA-Beamten eine Schreckschusswaffe unter dem Bett des Vaters, zudem wurden mehrere Hülsen sichergestellt.
Keine Verletzten
Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, außerdem erfolgten mehrere Anzeigen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.
