Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Punkten mit Qualität

Kärntens Campingplätze sind europaweit beliebt

Kärnten
14.01.2026 20:00
Die vielen Campingplätze in Kärnten werden mit Bestwerten in 44 Ländern geführt.
Die vielen Campingplätze in Kärnten werden mit Bestwerten in 44 Ländern geführt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Kärnten ist in Österreich die erste Adresse, wenn es um Campingurlaube geht. Gleich sieben Anlagen sind im Europa-Ranking unter den Top 65. Döbriach liegt sogar auf dem zwölften Platz!

0 Kommentare

Kärnten gilt als Camping-Hochburg: Nicht weniger als sieben Campingplätze schaffen es bei der europäischen Gästebewertung unter die Top 65 in 44 Ländern. Auch Branchensprecherin Barbara Ertl vom Berghof ist mit dem Camping-Award -Ergebnis hochzufrieden. „Camping-Info aus Berlin macht eine tolle Arbeit. Es ist keine Beliebtheitsskala, sondern es geht nur nach Bewertungen. Jeder Camping-Gast gibt nach seinem Urlaub eine Bewertung ab. Heuer kamen mehr als 120.000 Bewertungen zusammen. Es spricht also klar für die hohe Qualität auf unseren Campingplätzen. Sieben Kärntner Anlagen liegen im Spitzenfeld.“

Zitat Icon

120.000 Bewertungen wurden abgegeben, das spricht für Kärnten. Die Qualität auf unseren Camping-Anlagen ist in Europa Spitze.

Barbara Ertl, Camping-Sprecherin

Das Camping-Mekka Kärntens
Gleich drei davon kommen aus Döbriach, dem inoffiziellen Camping-Mekka Kärntens. Camping Brunner liegt auf Platz 12, ist somit Kärntens bestplatzierte Anlage. Schwimmbad-Camping Mößler (14.), Seecamping Berghof Landskron-Ossiach (33.), Camping Maltschacher See (54.), Seecamping Mentl Landskron (55.), Camping Neubauer Millstatt (63.) und Seecamping Mößler (65.) folgen. Familie Mößler führt in Döbriach seit mittlerweile 60 Jahren in dritter Generation zwei tolle Anlagen.

„Kärnten war mit 2,5 Millionen Campern von Mai bis Oktober auch im Vorjahr überlegen die Nummer eins in Österreich, Tirol folgt mit 1,9 Millionen auf Platz zwei. Man muss aufpassen. Über das ganze Jahr ist Kärnten mit einem Riesenvorsprung die Nummer eins“, sagt Ertl. Auch der beliebteste Campingplatz Europas liegt in Österreich: Camping Sonnenland aus Lutzmannsburg im Burgenland setzte sich vor Vorjahressieger Kühlungsborn (D) durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
427.317 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
170.046 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
150.152 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Mehr Kärnten
Punkten mit Qualität
Kärntens Campingplätze sind europaweit beliebt
Streifen & Helikopter
Große Alarmfahndung nach Einbrecher in Villach
Mordversuch im Mölltal
Opfer wortlos in Kopf gestochen: Zwölf Jahre Haft
Das ist geplant
Kärnten Museum: Zwei neue Standorte und Umbauten
Beachvolleyball
Das Comeback: Am Wörthersee wird wieder gebaggert!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf