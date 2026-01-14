Kärntens Campingplätze sind europaweit beliebt

Kärnten gilt als Camping-Hochburg: Nicht weniger als sieben Campingplätze schaffen es bei der europäischen Gästebewertung unter die Top 65 in 44 Ländern. Auch Branchensprecherin Barbara Ertl vom Berghof ist mit dem Camping-Award -Ergebnis hochzufrieden. „Camping-Info aus Berlin macht eine tolle Arbeit. Es ist keine Beliebtheitsskala, sondern es geht nur nach Bewertungen. Jeder Camping-Gast gibt nach seinem Urlaub eine Bewertung ab. Heuer kamen mehr als 120.000 Bewertungen zusammen. Es spricht also klar für die hohe Qualität auf unseren Campingplätzen. Sieben Kärntner Anlagen liegen im Spitzenfeld.“