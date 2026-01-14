Kärntens Campingplätze sind europaweit beliebt

Kärnten ist in Österreich die erste Adresse, wenn es um Campingurlaube geht. Gleich sieben Anlagen sind im Europa-Ranking unter den Top 65. Döbriach liegt sogar auf dem zwölften Platz!
Kärnten gilt als Camping-Hochburg: Nicht weniger als sieben Campingplätze schaffen es bei der europäischen Gästebewertung unter die Top 65 in 44 Ländern. Auch Branchensprecherin Barbara Ertl vom Berghof ist mit dem Camping-Award -Ergebnis hochzufrieden. „Camping-Info aus Berlin macht eine tolle Arbeit. Es ist keine Beliebtheitsskala, sondern es geht nur nach Bewertungen. Jeder Camping-Gast gibt nach seinem Urlaub eine Bewertung ab. Heuer kamen mehr als 120.000 Bewertungen zusammen. Es spricht also klar für die hohe Qualität auf unseren Campingplätzen. Sieben Kärntner Anlagen liegen im Spitzenfeld.“
120.000 Bewertungen wurden abgegeben, das spricht für Kärnten. Die Qualität auf unseren Camping-Anlagen ist in Europa Spitze.
Barbara Ertl, Camping-Sprecherin
Das Camping-Mekka Kärntens
Gleich drei davon kommen aus Döbriach, dem inoffiziellen Camping-Mekka Kärntens. Camping Brunner liegt auf Platz 12, ist somit Kärntens bestplatzierte Anlage. Schwimmbad-Camping Mößler (14.), Seecamping Berghof Landskron-Ossiach (33.), Camping Maltschacher See (54.), Seecamping Mentl Landskron (55.), Camping Neubauer Millstatt (63.) und Seecamping Mößler (65.) folgen. Familie Mößler führt in Döbriach seit mittlerweile 60 Jahren in dritter Generation zwei tolle Anlagen.
„Kärnten war mit 2,5 Millionen Campern von Mai bis Oktober auch im Vorjahr überlegen die Nummer eins in Österreich, Tirol folgt mit 1,9 Millionen auf Platz zwei. Man muss aufpassen. Über das ganze Jahr ist Kärnten mit einem Riesenvorsprung die Nummer eins“, sagt Ertl. Auch der beliebteste Campingplatz Europas liegt in Österreich: Camping Sonnenland aus Lutzmannsburg im Burgenland setzte sich vor Vorjahressieger Kühlungsborn (D) durch.
