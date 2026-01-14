Mann am Bahnhof Lochau von Zug erfasst

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Mittwochmorgen am Bahnhof Lochau-Hörbranz (Vorarlberg) ereignet. Ein Mann ist von einem Zug erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.
Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus, wobei die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Zugetragen hat sich das Unglück gegen 6.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Lochau-Hörbranz. Laut Polizei sei der Mann zwar ansprechbar gewesen, seine schweren Verletzungen waren aber nicht zu übersehen – unter anderem hat er sich bei der Kollision mit dem Zug offene Frakturen zugezogen.
Der Verunfallte wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend von der Crew des Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Bahnstrecke für eine Stunde gesperrt
Aufgrund des Unglücks musste die Bahnstrecke zwischen Lindau und Bregenz für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Gegen 7.30 Uhr konnte der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden.
