Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

Mann am Bahnhof Lochau von Zug erfasst

Chronik
14.01.2026 10:25
Am Bahnhof in Lochau ist ein Mann von einem Zug erfasst worden.
Am Bahnhof in Lochau ist ein Mann von einem Zug erfasst worden.(Bild: Shourot Maurice)

Ein dramatischer Zwischenfall hat sich am Mittwochmorgen am Bahnhof Lochau-Hörbranz (Vorarlberg) ereignet. Ein Mann ist von einem Zug erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. 

0 Kommentare

Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus, wobei die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Zugetragen hat sich das Unglück gegen 6.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Lochau-Hörbranz. Laut Polizei sei der Mann zwar ansprechbar gewesen, seine schweren Verletzungen waren aber nicht zu übersehen – unter anderem hat er sich bei der Kollision mit dem Zug offene Frakturen zugezogen.

Der Verunfallte wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend von der Crew des Rettungshubschraubers ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. 

Bahnstrecke für eine Stunde gesperrt
Aufgrund des Unglücks musste die Bahnstrecke zwischen Lindau und Bregenz für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Gegen 7.30 Uhr konnte der reguläre Zugverkehr wieder aufgenommen werden. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Mehr Chronik
Schwer verletzt
Mann am Bahnhof Lochau von Zug erfasst
Brandbeschleuniger
Stichflamme aus Ofen führte zur Evakuierung
Kollision mit Auto
Fußgänger knallte gegen Windschutzscheibe
14. auf Olympiaschanze
Niklas Bachlinger in Peking Opfer von Windlotterie
Sturzbetrunken
Führerscheinneuling verursachte Verkehrsunfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf