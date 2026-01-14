Mann am Bahnhof Lochau von Zug erfasst

Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus, wobei die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Zugetragen hat sich das Unglück gegen 6.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Lochau-Hörbranz. Laut Polizei sei der Mann zwar ansprechbar gewesen, seine schweren Verletzungen waren aber nicht zu übersehen – unter anderem hat er sich bei der Kollision mit dem Zug offene Frakturen zugezogen.