Schottreifes Auto: Händler wollte Kundin neppen

Rechtsanwalt bt Rückkauf um 2500 Euro an

Die AK teilte dem Unternehmen mit, dass aufgrund der vielen schweren sicherheitsrelevanten Mängel die sofortige Rückabwicklung des Kaufvertrags geboten ist. Der Rechtsanwalt des Händlers lehnte den Anspruch ab und bot einen Rückkauf um 2.500 Euro an. Da dies für die Konsumentin einen Verlust von 1250 Euro bedeutet hätte, brachte die AK den Fall vor Gericht.