Sieben Verletzte bei Brand am Abend in Wohnhaus

Bewohnerin stand in Badeschlapfen da

Aufgrund der dichten Wohnbebauung befanden sich zahlreiche Schaulustige auf der Straße, verhielten sich aber ruhig und hielten Abstand. Einige Bewohner des Wohnblocks mussten das Gebäude kurzfristig verlassen. Eine Bewohnerin wartete nur mit Wärmedecke und Badeschlapfen bekleidet draußen, bis sie wieder in die Wohnung zurückkehren durfte. Die Rückkehr in die Wohnungen erfolgte einzeln und unter Begleitung von Feuerwehr und Polizei, um persönliche Gegenstände holen zu können oder Nachschau zu halten.