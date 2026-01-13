Proteste im Iran: Behörden zählen bisher 2000 Tote

Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsgruppe Iran Human Rights (IHR) schätzt, dass es sogar mehr als 6000 Todesopfer geben könnte. Aufgrund der anhaltenden Internetsperre im Iran sei es aber „äußerst schwierig, diese Berichte unabhängig zu überprüfen“, so die Organisation. Schätzungsweise 10.000 Menschen seien außerdem festgenommen worden.