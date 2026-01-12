Erfrischende Brise | Blauer Orkan

Blauer Orkan. Vorrangig zählt heutzutage – und das ist ein Modell, das längst um die Welt geht -, die anderen, die nicht blind folgen, niederzumachen, sie am liebsten auszuschalten. Rüder Stil, grenzenlose Rücksichtslosigkeit – all das ist auch bei uns längst nicht mehr unbekannt. Wie wohltuend, wenn man dann, wie jüngst beim Steirerball in der Wiener Hofburg den Auftritt der bunten Politikergarde aus dem österreichischen Süden erlebt: eine blaue Truppe rund um FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek im Austausch mit Schwarzen, Roten, Pinken und Grünen. Ja, das geht. Ein freundlicher Südwind, der auch die Bundespolitik auffrischen könnte. Wenn nun allerdings am kommenden Samstag Herbert Kickl zum FPÖ-Neujahrstreffen nach Kärnten lädt – dann wird wieder ein eiskalter blauer Orkan aus dem Süden blasen.