Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Erfrischende Brise | Blauer Orkan

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Erfrischende Brise. Gemeinsam etwas weiterbringen – das macht Politik für gewöhnlich aus. Das war jahrzehntelang auch der Erfolgsgarant für Österreich: Wenn Vertreter der verschiedenen Parteien zwar unterschiedliche Ansichten haben, aber trotzdem miteinander reden, miteinander etwas durchsetzen und umsetzen. Allerspätestens seit Donald Trump in den USA in seiner ersten Amtszeit damit begonnen hat, einzig seinen Kopf ohne jede Rücksicht auf Verluste, ohne jede Rücksicht auf Andersdenkende durchzusetzen, geraten Toleranz, Gemeinschaftsgeist, konstruktive Zusammenarbeit über Ideologiegrenzen hinweg zunehmend aus der Mode. Doch es gibt manchmal ja doch eine erfrischende Brise.

0 Kommentare

Blauer Orkan. Vorrangig zählt heutzutage – und das ist ein Modell, das längst um die Welt geht -, die anderen, die nicht blind folgen, niederzumachen, sie am liebsten auszuschalten. Rüder Stil, grenzenlose Rücksichtslosigkeit – all das ist auch bei uns längst nicht mehr unbekannt. Wie wohltuend, wenn man dann, wie jüngst beim Steirerball in der Wiener Hofburg den Auftritt der bunten Politikergarde aus dem österreichischen Süden erlebt: eine blaue Truppe rund um FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek im Austausch mit Schwarzen, Roten, Pinken und Grünen. Ja, das geht. Ein freundlicher Südwind, der auch die Bundespolitik auffrischen könnte. Wenn nun allerdings am kommenden Samstag Herbert Kickl zum FPÖ-Neujahrstreffen nach Kärnten lädt – dann wird wieder ein eiskalter blauer Orkan aus dem Süden blasen.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Polizist festgenommen
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
Wer die Angebote vergleicht, kann schon jetzt sparen. 
Ab März 2026
Großer Versorger drückt Strompreis unter zehn Cent
Die einzige Alternative in Richtung Stadt Salzburg führt derzeit durch das Salzachtal.
Krone Plus Logo
Nach A10-Tunnelbrand
„Bin beim Stau nicht aus meiner Garage gekommen“
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Sebastian Kurz (re.) referierte am Montag in Bayern für Markus Söders CSU.
Brandmauer-Debatte
Kurz bei Söder: „FPÖ und AfD nicht vergleichbar“
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
147.854 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
119.197 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
112.170 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Treffen mit Trump
Machado: „Wollen ihm Friedensnobelpreis geben“
Brandmauer-Debatte
Kurz bei Söder: „FPÖ und AfD nicht vergleichbar“
„Das lehnen wir ab“
Gegen SPÖ-Plan: NEOS proben Aufstand in Koalition
Klausur in Mauerbach
Regierung startet mit Geldfragen ins Arbeitsjahr
Wegen Polit-Streit
Kindergärtnerinnen bekommen noch immer kein Gehalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf