Wurde Xabi Alonso brisante Klausel zum Verhängnis?

Alonsos Jahresgehalt soll bei rund sieben Millionen Euro gelegen haben. Dazu kamen etwa zehn Millionen Euro Ablöse, die Real im Sommer an Bayer Leverkusen überwiesen hatte, um den Basken aus seinem Vertrag zu kaufen. Insgesamt investierte Real also rund 17 Millionen Euro in ein Projekt, das sportlich nie richtig zündete.