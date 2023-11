Selbst Bauschutt wird vor NS-Fanatikern geschützt

Vor gut einem Monat haben in Braunau die Umbauarbeiten am Geburtshaus von Adolf Hitler begonnen. Beim „Krone“-Lokalaugenschein Mitte dieser Woche war auf der Vorderseite noch nicht viel davon zu sehen. Und das wird auch noch länger so bleiben, denn die Arbeiten an der Außenfassade stehen erst ganz spät am Bauplan.