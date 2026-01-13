Diese „Bergwelten“-Folge lässt niemanden kalt!

Es ist mit Sicherheit eine der spektakulärsten „Bergwelten“-Sendungen aller Zeiten. Am Montag, 19. Jänner, um 20.15 Uhr zeigt Bergwelten auf ServusTV eine Folge, die selbst im Sender für Diskussionen sorgte – und jetzt schon unter die Haut geht.
Im Mittelpunkt stehen die Südtiroler Freeride-Brüder Jakob Weger und Matthias Weger, die sich an zwei extrem steile, bislang unbefahrene Couloirs in der Pala-Gruppe oberhalb von San Martino di Castrozza wagen. Was als ambitioniertes Erstbefahrungs-Projekt beginnt, endet in einer Lawinentragödie – live on cam.
Eine Lawine reißt Matthias rund 400 Meter durch ein wildes Couloir, Bruder Jakob wird weiter oben von den Schneemassen gegen einen Felsvorsprung gedrückt. Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Wie durch ein Wunder überleben beide ohne schwere Verletzungen.
Diese Folge ist selbst für „Bergwelten“-Verhältnisse außergewöhnlich. Bei ServusTV – so hört man – kam sogar kurz die Überlegung auf, ob es nicht ‘zu arg‘ für eine Bergwelten-Folge ist. Dabei sind die Szenen und Bilder einfach nur atemberaubend und richtig cool.
Etwa die Bilder aus den finsteren, fast 500 Höhenmeter langen Rinnen, die sich wie Tunnel durch den Fels ziehen und nichts für schwache Nerven sind. 90 Meter Felskante, Abseilmanöver ins völlig unbekannte Gelände – höchste Konzentration, kein Spielraum für Fehler.
Die beiden Südtiroler Jakob und Matthias Weger sind keine Unbekannten. Schon als Kinder gehörten sie zur Weltklasse im Wildwasser-Kajakfahren, heute zählen sie zu den besten Freeridern Südtirols. Ob Dolomiten oder Ortler-Gruppe – spektakuläre Erstbefahrungen sind ihr Markenzeichen. Jakob auf dem Snowboard, Matthias auf Skiern.
Doch dieses Projekt setzt eine brutale Grenze. Nach dem Lawinenabgang ist nichts mehr wie zuvor. Der Weg zurück in die winterlichen Berge wird zu einer Reise mit neuen Werten - weg vom Leistungsdruck, hin zur Essenz des Bergsteigens.
Jakob Weger bringt es im Film auf den Punkt: „Dadurch, dass wir uns so gut kennen und eine so enge Verbindung zueinander haben, bekommen Gipfelmomente einen ganz besonderen Stellenwert. Man realisiert, wie viel unausgesprochene Dankbarkeit zwischen uns Brüdern herrscht.“
Pflichttermin für Bergfans
Die „Bergkrone“ durfte die Doku dank ServusTV bereits vorab sehen – und ist restlos begeistert. Diese „Bergwelten“-Folge ist kein Hochglanz-Abenteuer, sondern ein schonungslos ehrlicher Blick auf Risiko, Glück und Zusammenhalt im extremen Gelände. Atemberaubend, erschütternd – und genau deshalb so stark.
Sehenswert! Einschalten dringend empfohlen.
