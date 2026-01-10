Mann brach sich bei Sturz über Wagenheber den Arm

LIVE: Ägypten führt gegen Elfenbeinküste
Fatales Missgeschick am Freitagnachmittag in Kitzbühel in Tirol! Ein 38-jähriger Mann stolperte über einen Wagenheber, stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 15 Uhr wechselte der Einheimische gemeinsam mit einem Kollegen in einer Garage den Reifen eines Arbeitsgerätes. „Nach Abschluss der Arbeiten stellte er den Wagenheber vor der Garage ab und schloss das Rolltor“, heißt es seitens der Polizei.
Ins Krankenhaus gebracht
Als der 38-Jährige kurz darauf durch eine separate Seitentür wieder ins Freie ging, übersah er den Wagenheber, stolperte und stürzte. Er musste nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ein Knochenbruch am linken Ellbogen festgestellt.
