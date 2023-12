Dornbirn winkt Messepark-Erweiterung durch

Nachdem in einer Sitzung der Dornbirner Stadtvertretung im Oktober ein Entwurf zur Flächenwidmung beim Messepark beschlossen wurde, erfolgte in der Sitzung am Donnerstag der Beschluss zur Änderung des Flächenwidmungsplans. „Gleichzeitig wurde auch ein Raumplanungsvertrag beschlossen, der die Rahmenbedingungen für die Modernisierung und Erweiterung des Einkaufzentrums definiert“, berichtet Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Julian Fässler. Der Raumplanungsvertrag berücksichtigt inhaltlich auch die Anregungen des Raumplanungsbeirats des Landes. Die neue Flächenwidmung wird nun der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt.