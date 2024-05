Wie Gewaltambulanzen mehr Täter überführen sollen

Elf Frauen wurden im letzten Jahr in der Steiermark ermordet, fast immer von ihren (Ex-)Partnern oder Familienangehörigen. 26 Femizide waren es in ganz Österreich. In den meisten Fällen gingen der Tötung schon gewalttätige Übergriffe voraus. „Laut einer Studie hat sich ein Großteil der Opfer aber nicht an die Behörden gewandt. Und genau hier setzen Gewaltambulanzen an“, erklärte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Montag bei der Eröffnung der neuen Gewaltambulanz an der Med Uni Graz.