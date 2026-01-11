„Betroffene hat Martyrium 30 Jahre lang ertragen“

„Frauenhäuser sind zu 95 % ausgelastet“

Neben diversen Beratungen kann die Organisation Betroffene etwa auch in einem der vier Frauenhäuser in Tirol – es gibt zwei in Innsbruck, eines im Unterland und eines im Oberland; die Adressen bleiben anonym – unterbringen. „Diese sind zu 95 % ausgelastet. Immer wieder befinden sich Frauen auf der Warteliste, dann ist wieder für zwei bis drei Tage ein Platz frei. Wir versuchen jedenfalls, stets einen Platz zu finden, um die Frauen in Sicherheit zu bringen“, versichert Gapp.