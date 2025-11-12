Arm abgeschossen: Ex-Lehrer muss in kein Gefängnis

Verfahren gegen Polizisten läuft

In diesem Zusammenhang läuft ein Verfahren gegen den Polizisten, ein Schussgutachten ist angefordert. „Wir wissen nicht, wie viele Schüsse abgegeben wurden“, sagt der Anwalt. Eine Kugel hatte den 59-Jährigen auch im Oberkörper getroffen. Da beim Einsatz im Haus die Polizisten keine Bodycams trugen, gibt’s keine Bildbeweise, wie alles ablief.