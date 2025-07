Deutschlandsberg soll Kinderambulanz bekommen

Am Mittwoch wurde bekannt, dass am Krankenhaus Deutschlandsberg noch in diesem Jahr eine Kinderambulanz eröffnen soll. Trotz mehrfacher Ausschreibungen konnten offene Kinderarzt-Stellen im Bezirk nicht besetzt werden. Die Ambulanz am LKH soll nun die kinderärztliche Versorgung in der Region sichern.