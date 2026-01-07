Nach 7 Jahren: Gabalier kehrt auf Mega-Ball zurück

Ball sorgt für Tausende neue Bäume in Wäldern

„Heuer werden wir den nachhaltigsten Ball zusammenbringen, den wir je hatten“, sagte Brodtrager bei der Programmpräsentation am Mittwoch. Das hat mit dem Ballmotto zu tun: 3500 steirische Bäume werden die Stadthalle in einen großen Wald verwandeln – und nach der Veranstaltung in heimischen Wäldern ausgepflanzt. Auch alle Besucher können ein Baumpflänzchen mit nach Hause nehmen und setzen.