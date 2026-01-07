Nach 7 Jahren: Gabalier kehrt auf Mega-Ball zurück

Am Freitag startet der Kartenverkauf für die 75. Ausgabe des steirischen Balls der Superlative. 16.000 Besucher in Tracht werden am 13. Februar die Grazer Stadthalle wieder zum größten Ballsaal Europas machen. Heuer steht das Mega-Event ganz im Zeichen des steirischen Walds. Musikalisches Highlight wird – nach sieben Jahren Pause – Andreas Gabalier.
„Bussi bis bald im steirischen Wald“ – unter diesem Motto geht am 13. Februar im Grazer Messecongress die 75. Ausgabe des steirischen Bauernbundballs über die Bühne. Zum „halbrunden“ Jubiläum erstmals nicht mehr unter der Regie von „Mr. Bauernbundball“ Franz Tonner, sondern unter seinem Nachfolger, dem neuen steirischen Bauernbund-Direktor Bernd Brodtrager.
Ball sorgt für Tausende neue Bäume in Wäldern
„Heuer werden wir den nachhaltigsten Ball zusammenbringen, den wir je hatten“, sagte Brodtrager bei der Programmpräsentation am Mittwoch. Das hat mit dem Ballmotto zu tun: 3500 steirische Bäume werden die Stadthalle in einen großen Wald verwandeln – und nach der Veranstaltung in heimischen Wäldern ausgepflanzt. Auch alle Besucher können ein Baumpflänzchen mit nach Hause nehmen und setzen.
Wir sehen uns als Botschafter der bäuerlichen und forstwirtschaftlichen Welt in der Stadt und sind darauf sehr stolz.
Ballorganisator Raffael Fux
Was das Programm angeht, können sich die Gäste wieder auf ein bewährtes, gigantisches Angebot an steirischer Kulinarik, Unterhaltung und Live-Musik freuen. In den Kochtöpfen wird das Ballthema wie immer mitgedacht: „Wildbret aus heimischen Revieren, Haselnüsse oder Beeren aus dem steirischen Wald sowie traditionelle Zubereitungsarten wie in Holz geräuchertes Kartoffelpüree“, gibt Ballorganisator Raffael Fux einen Vorgeschmack.
20.000 Liter Bier, 4500 steirische Hendl
Die Dimensionen der kulinarischen Versorgung der 16.000 Ballbesucher sind beachtlich. So werden beim Bauernbundball in einer Nacht unter anderem rund 4500 Hendl, eine Tonne Schweinefleisch, 750 Liter Kernöl und 1600 Kilo Erdäpfel verdrückt – und rund 20.000 Liter Bier und 8000 Liter Qualitätswein getrunken.
Auf den acht Bühnen werden 32 Musiker, Bands und DJs für Stimmung sorgen. Ein von vielen Besuchern heiß ersehntes Wiedersehen gibt es nach dem letzten Auftritt im Jahr 2019 heuer mit dem steirischen Superstar Andreas Gabalier. Unter anderem werden noch aufspielen: Die Draufgänger, Pagger Buam, Caro Fux, Mountain Crew, die Lauser oder die Südsteirer.
Abgerundet wird das Event von zahlreichen Unterhaltungsangeboten: „Wir haben vier Hektar Fläche zu bespielen. Neben bewährten Highlights gibt es viele Neuheiten, zum Beispiel erstmals eine Kegelbahn, eine Steirer-Pizza mit ausschließlich regionalen Zutaten oder ein eigenes Bauernbundball-Parfum“, sagt Fux.
Der Kartenverkauf für den Bauernbundball 2026 startet am 9. Jänner – es empfiehlt sich, schnell zuzuschlagen!
