Steirischer Mega-Ball: 16.000 feiern in Tracht!

Daraus, dass sie der trachtigen Veranstaltung in der Stadthalle sogar den Vorzug gegenüber dem staatstragenden Opernball in Wien gibt, macht sie kein Geheimnis: „Ich war einmal am Opernball, hab das also einmal gesehen, und es war auch echt nett – aber im Dirndl fühl ich mich einfach wohler.“