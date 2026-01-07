Deutschland: Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen

Im Dezember 2025 ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland deutlich gestiegen: 2,908 Millionen Menschen waren ohne Job, das sind 23.000 mehr als im Vormonat und 101.000 mehr als ein Jahr zuvor. Es ist zwar üblich, dass die Beschäftigungsquote zu Jahresende etwas abnimmt – doch so hoch war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Dezember 2010.