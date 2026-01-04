Spitaldirektor: „Sind ständig den Tränen nahe“

Situation auch für Krankenhauspersonal belastend

Der große Ansturm sei nun vorbei. Viele würden aber in etwa einem Monat zur Nachbehandlung und Rehabilitation ins Spital zurückkehren, weil die meisten Opfer aus dem Wallis stammten. Darauf bereite sich das Spital vor. Katastrophen wie diese seien für Profis Momente höchster Intensität. „Man tut einfach seinen Job. Das ist erfüllend, aber emotional äußerst belastend“, sagte Bonvin. Die Angst der Familien, der Schock der jungen Verletzten, die nicht wissen, was ihnen zugestoßen ist: All das sei schwierig zu verdauen. Dazu komme, dass viele Angestellte des Spitals in der Region lebten. Viele fragten sich deshalb, ob ihre Kinder oder Kollegen unter den Opfern seien.