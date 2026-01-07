Anhänger mit Brettern verlängert: Anzeige!

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich. Die Gefahrengut-Experten stoppten am 6. Jänner bei Melk einen Pkw mit Anhänger auf der Westautobahn. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Hollabrunn.