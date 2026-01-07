Anhänger mit Brettern verlängert: Anzeige!

Ein Unfallfahrzeug transportierte ein Probeführerscheinbesitzer am Dreikönigstag auf der Westautobahn Richtung Linz. Bei Melk in Niederösterreich hieß es „Endstation“, denn die Ladung war mangelhaft gesichert ...
Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich. Die Gefahrengut-Experten stoppten am 6. Jänner bei Melk einen Pkw mit Anhänger auf der Westautobahn. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Hollabrunn.
Als „Fracht“ hatte der junge Mann ein Unfallfahrzeug transportiert. Wobei der Anhänger behelfsmäßig durch Holzbretter verlängert worden war, da dieser ansonsten zu klein gewesen wäre.
Die verwendeten Zurrgurte waren nur provisorisch angebracht und wiesen bereits diverse Beschädigungen auf. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit untersagt. Es setzte eine Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.