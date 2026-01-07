Grill-Gase zogen in Container: Schwere Vergiftung

Hilferuf eines Firmenchefs aus Himberg (NÖ): Bei einer Feier brach ein Mitarbeiter bewusstlos zusammen. Der Notarzthelikopter rückte an. Auslöser dürften Abgase eines Kohlegrills im Freien (!) gewesen sein. Die Feuerwehr warnt: „Kohlenmonoxid sammelt sich rasch in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen und ist farb- und geruchlos!“
Schwere Vergiftungen zog sich eine Person bei einer Firmenfeier in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha am 6. Jänner zu. Der Chef schlug Alarm, nachdem ein Mitarbeiter bewusstlos zusammengebrochen war. Die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Rettungsteams schlugen stark aus. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr führte daraufhin CO-Messungen am Firmenareal durch und stellte erhöhte Konzentrationen fest, die man später gezielt belüftete.
Die schwer vergiftete Person wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Als Auslöser wird ein Kohlegrill angenommen, der unweit eines Containers gestanden ist. Das Gas, das im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann, dürfte sich in diese Richtung verbreitet haben.
„Unsichtbar und geruchlos“: Feuerwehr warnt
Die Feuerwehr Himberg warnt eindringlich, bei Grillereien vorsichtig zu sein, und appelliert: „Kohlenmonoxid sammelt sich besonders rasch in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen. Das Gas ist farb- und geruchlos und daher kaum wahrnehmbar. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel oder grippeähnliche Symptome. Sollten solche Beschwerden auftreten, verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich und verständigen Sie umgehend Feuerwehr und Rettung.“
