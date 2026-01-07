Grill-Gase zogen in Container: Schwere Vergiftung



Schwere Vergiftungen zog sich eine Person bei einer Firmenfeier in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha am 6. Jänner zu. Der Chef schlug Alarm, nachdem ein Mitarbeiter bewusstlos zusammengebrochen war. Die Kohlenmonoxid-Warngeräte der Rettungsteams schlugen stark aus. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr führte daraufhin CO-Messungen am Firmenareal durch und stellte erhöhte Konzentrationen fest, die man später gezielt belüftete.