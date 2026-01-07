Vorteilswelt
Im Naked-Dress im NY

Gewagter Look! Kristen Stewart lässt Slip blitzen

Star-Style
07.01.2026 11:18
Kristen Stewart bewies in New York, dass das Naked-Dress noch immer im Trend ist!
Kristen Stewart bewies in New York, dass das Naked-Dress noch immer im Trend ist!(Bild: APA-Images / Action Press / XNY)

Kristen Stewart hat sich jetzt in einem äußerst gewagten Look in New York gezeigt. Denn während die ehemalige „Twilight“-Darstellerin obenrum mit Jacke und Shirt noch ziemlich bedeckt war, ging es untenrum wesentlich freizügiger zu!

Mit ihrem Street-Style-Look sorgte die 35-Jährige dieser Tage in New York für jede Menge Blitzlichtgewitter. Und bewies, dass das Naked-Dress noch lange nicht aus der Mode gekommen ist.

Ganz schön kess!
Denn für ihren Auftritt bei der Talkshow von Seth Meyers schlüpfte Stewart in ein nudefarbiges, mit Pailletten besetztes Nacktkleid, unter dem ein schwarzes Höschen hervorblitzte. Und weil der Look bei den frostigen Wintertemperaturen doch recht luftig war, kombinierte die Schauspielerin dazu ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Bomberjacke.

Kristen Stewart ließ ihr schwarzes Höschen unter dem transparenten Stoff hervorblitzen.
Kristen Stewart ließ ihr schwarzes Höschen unter dem transparenten Stoff hervorblitzen.(Bild: APA-Images / Action Press / XNY)

Ganz schön kess! Das fanden auch die wartenden Fotografen, die bei diesem Outfit nur zu gerne auf die Auslöser drückten. Ob Stewart wegen des Blitzlichtgewitters schwarze Sonnenbrillen trug? Vielleicht!

2025 war für Stewart „verrücktestes Jahr“
Im Interview mit dem „People“-Magazin plauderte die 35-Jährige schließlich über „das verrückteste Jahr meines Lebens“. Sie habe ihre Lebensgefährtin Dylan Meyer geheiratet und in deren Regiedebüt „The Wrong Girls“ mitgespielt.

Zudem habe sie zum ersten Mal auch selbst Regie geführt, im Film „The Chronology of Water“, der in Cannes zu sehen war und bald in den Kinos anläuft. 

Neuer „Twilight“-Film – mit Stewart als Regisseurin?
Was sie fürs neue Jahr plane? Das verriet Stewart noch nicht. Aber Fans der „Twilight“-Reihe können sich womöglich auf eine Fortsetzung der Vampir-Filme freuen. Allerdings nicht mit Stewart vor, sondern hinter der Kamera.

„Entertainment Tonight“ verriet die ehemalige Bella-Darstellerin, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, bei einer Neuauflage der Erfolgsromane als Regisseurin mitzuwirken. „Ich würde das lieben — wirklich.“, schmunzelte sie. Und erklärte weiter: „Stell dir vor, wir hätten ein riesiges Budget und ganz viel Liebe und Unterstützung. Dann würde ich das total gerne neu adaptieren.“

Daniela Altenweisl
