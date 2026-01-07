Gewagter Look! Kristen Stewart lässt Slip blitzen

Kristen Stewart hat sich jetzt in einem äußerst gewagten Look in New York gezeigt. Denn während die ehemalige „Twilight“-Darstellerin obenrum mit Jacke und Shirt noch ziemlich bedeckt war, ging es untenrum wesentlich freizügiger zu!
Mit ihrem Street-Style-Look sorgte die 35-Jährige dieser Tage in New York für jede Menge Blitzlichtgewitter. Und bewies, dass das Naked-Dress noch lange nicht aus der Mode gekommen ist.
Ganz schön kess!
Denn für ihren Auftritt bei der Talkshow von Seth Meyers schlüpfte Stewart in ein nudefarbiges, mit Pailletten besetztes Nacktkleid, unter dem ein schwarzes Höschen hervorblitzte. Und weil der Look bei den frostigen Wintertemperaturen doch recht luftig war, kombinierte die Schauspielerin dazu ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Bomberjacke.
Ganz schön kess! Das fanden auch die wartenden Fotografen, die bei diesem Outfit nur zu gerne auf die Auslöser drückten. Ob Stewart wegen des Blitzlichtgewitters schwarze Sonnenbrillen trug? Vielleicht!
2025 war für Stewart „verrücktestes Jahr“
Im Interview mit dem „People“-Magazin plauderte die 35-Jährige schließlich über „das verrückteste Jahr meines Lebens“. Sie habe ihre Lebensgefährtin Dylan Meyer geheiratet und in deren Regiedebüt „The Wrong Girls“ mitgespielt.
Zudem habe sie zum ersten Mal auch selbst Regie geführt, im Film „The Chronology of Water“, der in Cannes zu sehen war und bald in den Kinos anläuft.
Neuer „Twilight“-Film – mit Stewart als Regisseurin?
Was sie fürs neue Jahr plane? Das verriet Stewart noch nicht. Aber Fans der „Twilight“-Reihe können sich womöglich auf eine Fortsetzung der Vampir-Filme freuen. Allerdings nicht mit Stewart vor, sondern hinter der Kamera.
„Entertainment Tonight“ verriet die ehemalige Bella-Darstellerin, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, bei einer Neuauflage der Erfolgsromane als Regisseurin mitzuwirken. „Ich würde das lieben — wirklich.“, schmunzelte sie. Und erklärte weiter: „Stell dir vor, wir hätten ein riesiges Budget und ganz viel Liebe und Unterstützung. Dann würde ich das total gerne neu adaptieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.