Drei Verträge! Hartberg setzt ein starkes Zeichen

Weiters bleibt auch Lukas Spendlhofer an Bord. Der Routinier verlängert sein Engagement in der Oststeiermark um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028. Der gebürtige Niederösterreicher bringt bereits 178 Bundesliga-Einsätze mit und entpuppte sich in kürzester Zeit als absoluter Führungsspieler und Abwehrchef. Der 32-Jährige stand im Herbst in 19 von 20 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz und erwies sich damit als Top-Verpflichtung im vergangenen Sommer.