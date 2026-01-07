Drei Verträge! Hartberg setzt ein starkes Zeichen

Starkes Zeichen für die Zukunft: Der TSV Hartberg verlängert mit einem Trio vorzeitig und bindet drei Leistungsträger langfristig. Damit signalisieren die Oststeirer, dass man mit dem derzeitigen Kader mehr als nur zufrieden ist.
Eigenbauspieler Fabian Wilfinger hat beim TSV Hartberg ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2029 unterzeichnet. Der 22-jährige Schildbacher schnürt seit 2008 die Fußballschuhe für den TSV, über die Amateurmannschaft führte sein Weg in die Bundesligamannschaft. Dort ist Wilfinger seit Sommer 2024 als Stammspieler nicht mehr wegzudenken. Der gelernte Mittelfeldspieler und „echte Einheimische“ absolvierte bislang 44 Pflichtspiele als Innenverteidiger für Hartberg.
Weiters bleibt auch Lukas Spendlhofer an Bord. Der Routinier verlängert sein Engagement in der Oststeiermark um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028. Der gebürtige Niederösterreicher bringt bereits 178 Bundesliga-Einsätze mit und entpuppte sich in kürzester Zeit als absoluter Führungsspieler und Abwehrchef. Der 32-Jährige stand im Herbst in 19 von 20 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz und erwies sich damit als Top-Verpflichtung im vergangenen Sommer.
Stürmerhoffnung
Auch Stürmer Marco Hoffmann unterschreibt beim TSV Hartberg einen neuen Vertrag bis Sommer 2029. Der 22-Jährige aus dem burgenländischen Halbturn steht seit Sommer 2024 in Hartberg unter Vertrag und absolvierte bislang 45 Pflichtspiele für den TSV, in denen er vier Tore und fünf Assists verbuchte. In der laufenden Saison entwickelte sich Hoffmann zum Stammspieler.
