Rourkes Foto schockt Fans vor „Big Brother“-Einzug

Beauty-OPs, Skandale und ein bewegtes Leben

Rourkes Gesicht hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert – auch durch zahlreiche kosmetische Eingriffe. Fünf Operationen an der Nase, eine am gebrochenen Wangenknochen – und schmerzhafte Rekonstruktionen mit Knorpel aus dem Ohr. „Es war die Hölle“, sagte Rourke einst über die Prozeduren. Doch nicht nur Beauty-OPs prägen seine Vergangenheit: Drogenprobleme, öffentliche Streitigkeiten, gescheiterte Ehen – der Schauspieler hat genug erlebt, um für reichlich Gesprächsstoff im Container zu sorgen.