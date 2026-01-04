Polizei entdeckt nach Unfall Drogen in Auto

Es ist kurz vor 13 Uhr als der 38-jährige Lenker auf der Tainacher Landesstraße in Richtung Klagenfurt die Kontrolle über seinen Wagen verliert. „Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenleitpflock sowie ein Straßenschild und kam mit dem Pkw rund 50 Meter weiter auf der dortigen Böschung schwer beschädigt zum Stillstand“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.