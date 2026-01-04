Vorteilswelt
Insassen unverletzt

Polizei entdeckt nach Unfall Drogen in Auto

Kärnten
04.01.2026 21:03
Die Beamten fanden Drogen im verunfallten Auto (Symbolbild).
Die Beamten fanden Drogen im verunfallten Auto (Symbolbild).(Bild: LPD Wien)

Eigentlich wirkte es wie ein normaler Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Tainacher Landesstraße ereignete. Doch statt Verletzte fanden die Einsatzkräfte Drogen im Unfallwrack.

Es ist kurz vor 13 Uhr als der 38-jährige Lenker auf der Tainacher Landesstraße in Richtung Klagenfurt die Kontrolle über seinen Wagen verliert. „Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenleitpflock sowie ein Straßenschild und kam mit dem Pkw rund 50 Meter weiter auf der dortigen Böschung schwer beschädigt zum Stillstand“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Insassen blieben unverletzt
Der Lenker und seine beiden Mitfahrerinnen (27, 37) blieben bei dem Unfall unverletzt und konnten das demolierte Fahrzeug selbst verlassen. Und während die Freiwillige Feuerwehr das Auto sicherte und barg, nahmen Polizeibeamten den Unfallhergang auf.

Drogentest wurde verweigert
Bei den Erhebungen entdeckten die Polizisten geringe Mengen an Suchtmittel im Unfallwrack und bei den drei Insassen. Das ließ bei den Beamten sofort die Alarmglocken schrillen: Sie forderten den 38-jährigen Unfalllenker umgehend zu einer klinischen Untersuchung aufgrund des Verdachts des Suchtmittelkonsums.

Doch der 38-Jährige verweigerte den Test. Daher wurde dem Lenker noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er und seine Mitfahrerinnen müssen mit Anzeigen rechnen.

