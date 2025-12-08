Vorteilswelt
St. Pölten

Siebe Listen rittern um Wähler-Stimmen

Niederösterreich
08.12.2025 09:15
Der (Wahl-)Kampf um das Rathaus in St. Pölten läuft...
Der (Wahl-)Kampf um das Rathaus in St. Pölten läuft...(Bild: SEPA Media)

Am 25. Jänner 2026 wird in der Landeshauptstadt St. Pölten gewählt. Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten sind 44.063 Bürger stimmberechtigt.

0 Kommentare

Jetzt steht es fest: Bei der Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2026 in St. Pölten werden sieben Parteien antreten, und zwar SPÖ, ÖVP, FPÖ, die Grünen und NEOS, die schon bisher im Rathaus vertreten sind, und auch die KPÖ sowie die „Multikulturelle Gesellschaft“. 44.063 Stimmberechtigte sind dann laut Angaben des Magistrats zum Urnengang aufgerufen.

ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck.
ÖVP-Spitzenkandidat Florian Krumböck.(Bild: VP St. Pölten/Klammer)

Die Volkspartei tritt erstmals mit Florian Krumböck an und setzt auf einen Vorzugsstimmenwahlkampf. „Wir sind ein Team von 84 Leistungs- und Verantwortungsträgern, das St. Pölten mit einem neuen Plan zu einer Stadt macht, in der man gut und gerne lebt“, erklärt er.

Das Wahlsystem der ÖVP: Wer mehr als die Hälfte der für ein Mandat notwendigen Stimmen als persönliche Vorzugsstimme vorweisen kann, ist direkt in den Gemeinderat gewählt. 2021 wären dafür rund 300 Vorzugsstimmen notwendig gewesen.

