Siebe Listen rittern um Wähler-Stimmen

Jetzt steht es fest: Bei der Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2026 in St. Pölten werden sieben Parteien antreten, und zwar SPÖ, ÖVP, FPÖ, die Grünen und NEOS, die schon bisher im Rathaus vertreten sind, und auch die KPÖ sowie die „Multikulturelle Gesellschaft“. 44.063 Stimmberechtigte sind dann laut Angaben des Magistrats zum Urnengang aufgerufen.