Von Internet bis Bank: SPÖ mit vielfältiger Liste

84 Personen hat der SPÖ-Parteivorstand als Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2026 nominiert. Darunter finden sich klingende Namen.
Der Stadtparteivorstand der SPÖ in St. Pölten hat heute Nachmittag einstimmig die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 25. Jänner verabschiedet. Diese wird nun zur Beschlussfassung an die Stadtdelegiertenversammlung weitergeleitet.
„Auch alle Stadtteile sind vertreten“
Stadtparteivorsitzender Bürgermeister Matthias Stadler zeigt sich erfreut über das Ergebnis: „Ich bin stolz, dass es uns auch diesmal gelungen ist, eine bunte und vielfältige Liste zusammenzustellen, die ganz St. Pölten abbildet – von Gastronomen bis zu Reinigungskräften, von Gewerkschaftern bis zu Pädagoginnen, von Kulturschaffenden über Ärztinnen bis hin zu Studierenden und Pensionisten. Besonders freut mich, dass wieder alle Stadtteile, diverse soziale Gruppen und Altersgruppen vertreten sind.“
Stadler betont zudem, dass es gelungen sei, viele engagierte Persönlichkeiten für die Liste zu gewinnen, die das gesellschaftliche Leben St. Pöltens und darüber hinaus aktiv mitgestalten und ihre Expertise auch im Team der SPÖ einfließen lassen werden. „Besonders freut es mich, dass wir auch Menschen gewinnen konnten, die durch ihr Wirken in St. Pölten einen besonderen Stellenwert haben – wie Dominik Mesner, Obmann der Plattform St. Pölten und parteifreier Unterstützer.“
Internet-Größe, Ärztin, Banker, Fotograf
Auch Ricardo Zanot, vielen bekannt als „Ananasboss“ und Interne-Größe, tritt auf der Stadler-Liste an. Ebenso Konstantin Taufner-Mikulitsch, der mit seiner Arbeit als Fotograf schon viele St. Pöltner ins beste Licht gerückt hat.
Stadler weiter: „Mit Johannes Koller, Managing Director, Head of Investment Solutions & Services bei Bank Austria und Schoellerbank, haben wir einen ausgewiesenen Finanzexperten gewinnen können. Ferner bereichert uns Karin Zauner-Lohmeyer, Teamleiterin beim Wohnfonds Wien, Expertin für Wohnen und Nachhaltigkeit sowie Sprecherin der europaweiten Bürgerinitiative Housing for All. Auch Dr. Geni Leonie, Ärztin für Allgemeinmedizin, zählt zu unseren Kandidatinnen, genauso wie Victoria Bischof, Leiterin des Tierheims in St. Pölten – ein weiterer Beleg für die Vielfalt und Kompetenz unserer Liste.“
43 Männer und 41 Frauen, Jung und Alt
Insgesamt umfasst die SPÖ-Liste 84 Kandidaten – 43 Männer und 41 Frauen – mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren. Die jüngsten Kandidaten sind Jennifer Fuss (18) und der leidenschaftliche Footballer Peter Heinzl (19), der mit dem U 20-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2024 den dritten Platz belegte. Die älteste Kandidatin ist Stadträtin Ingrid Heihs, pensionierte Schulaufsichtsbeamtin.
