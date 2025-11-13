Von Internet bis Bank: SPÖ mit vielfältiger Liste

Stadler betont zudem, dass es gelungen sei, viele engagierte Persönlichkeiten für die Liste zu gewinnen, die das gesellschaftliche Leben St. Pöltens und darüber hinaus aktiv mitgestalten und ihre Expertise auch im Team der SPÖ einfließen lassen werden. „Besonders freut es mich, dass wir auch Menschen gewinnen konnten, die durch ihr Wirken in St. Pölten einen besonderen Stellenwert haben – wie Dominik Mesner, Obmann der Plattform St. Pölten und parteifreier Unterstützer.“