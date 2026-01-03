Betrug mit Kryptowährung: 10.000 Euro sind futsch

Leipzig & Kampl einigen sich auf Vertragsauflösung
Rund 10.000 Euro ärmer ist ein Deutscher aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel. Der Mann saß einem Betrug mit Kryptowährung auf. Die Investition in das Modell hatte ihm eine Bekanntschaft aus dem Web schmackhaft gemacht.
Wie die Exekutive mitteilte, wurde der Deutsche, der im Bezirk Kitzbühel lebt, im November von einer Internetbekanntschaft zur Investition in die Kryptowährung überredet. Folglich zahlte er einen fünfstelligen Eurobetrag ein.
„Nun hat der Mann keinen Zugriff auf sein investiertes Geld bzw. auf den angeblich erwirtschafteten Gewinn“, heißt es von den Ermittlern.
