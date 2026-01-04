Bitte spenden: „Können nur mit Ihrer Hilfe helfen“

Vielleicht führen die weihnachtlichen Nachwehen dazu, dass viele noch ihre Geldbörsen für diese wertvolle Institution öffnen. Und damit jene unterstützen, die in unglaublichem Ausmaß selbst unterstützen: die steirische Krebshilfe. Die heuer bereits ihr 80-Jahr-Jubiläum angeht. So lange schon werden Betroffene unterstützt. Und so lange schon wird das – kostenfreie – Angebot der Krebshilfe sukzessive ausgebaut. Und ausgedehnt auf Familien, auf Kinder von Betroffenen – denn auch ihnen reißt es mit der niederschmetternden Diagnose, die täglich im Schnitt 19 Steirer trifft, den Boden unter den Füßen weg.