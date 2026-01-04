Bitte spenden: „Können nur mit Ihrer Hilfe helfen“

Dieses ernste Thema kennt keine Winterpause: Jeden Tag erhalten 19 Steirer die niederschmetternde Diagnose Krebs. Die Krebshilfe unterstützt und feiert Jubiläum.
Vielleicht führen die weihnachtlichen Nachwehen dazu, dass viele noch ihre Geldbörsen für diese wertvolle Institution öffnen. Und damit jene unterstützen, die in unglaublichem Ausmaß selbst unterstützen: die steirische Krebshilfe. Die heuer bereits ihr 80-Jahr-Jubiläum angeht. So lange schon werden Betroffene unterstützt. Und so lange schon wird das – kostenfreie – Angebot der Krebshilfe sukzessive ausgebaut. Und ausgedehnt auf Familien, auf Kinder von Betroffenen – denn auch ihnen reißt es mit der niederschmetternden Diagnose, die täglich im Schnitt 19 Steirer trifft, den Boden unter den Füßen weg.
Auch in der „Zeit danach“ können Menschen auf die Krebshilfe bauen. Wenn alles vorbei ist, man doch einfach „überglücklich“ sein sollte. Aber viele dann, nach einem langen, nervenzermürbenden, kräftevernichtenden Überlebenskampf, in ein tiefes Loch fallen. Sozial den Anschluss verpassen. Den Einstieg ins Berufsleben nicht mehr finden. Depressiv, mutlos, ängstlich sind.
Bei Fragen sämtlicher Art findet man bei der Krebshilfe ein offenes Ohr, eine Schulter zum Anlehnen und nicht „nur“ kompetente Mitarbeiter, sondern auch empathische. Und es wird so vieles für die Prävention gemacht! Schließlich ließe sich laut Wissenschaft ein unglaubliches Drittel aller Erkrankungen durch vernünftigen Lebensstil vermeiden!
Die Krebshilfe Steiermark wurde im Jahr 1946 gegründet und seither sukzessive im Hilfsangebot ausgebaut
Und das alles gratis. Denn zu 99 Prozent finanziert sich die Krebshilfe über Spenden. Chef Christian Scherer: „Ich appelliere wirklich herzlich an die Krone-Leser, uns finanziell zu unterstützen. Wir können nur in dem Ausmaß Hilfe schenken, in dem wir selbst unterstützt werden. Denn Krebs kann jeden einzelnen treffen. Jeder einzelne kann in die Situation kommen, uns zu brauchen“ Christa Blümel
Wenn Sie helfen möchten: Konto „Krebshilfe Steiermark“, AT21 2081 5012 0082 2995
