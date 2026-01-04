Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krebshilfe wird 80

Bitte spenden: „Können nur mit Ihrer Hilfe helfen“

Steiermark
04.01.2026 11:00
Krebs trifft die ganze Familie
Krebs trifft die ganze Familie(Bild: KatarzynaBialasiewicz)

Dieses ernste Thema kennt keine Winterpause: Jeden Tag erhalten 19 Steirer die niederschmetternde Diagnose Krebs. Die Krebshilfe unterstützt und feiert Jubiläum. 

0 Kommentare

Vielleicht führen die weihnachtlichen Nachwehen dazu, dass viele noch ihre Geldbörsen für diese wertvolle Institution öffnen. Und damit jene unterstützen, die in unglaublichem Ausmaß selbst unterstützen: die steirische Krebshilfe. Die heuer bereits ihr 80-Jahr-Jubiläum angeht. So lange schon werden Betroffene unterstützt. Und so lange schon wird das – kostenfreie – Angebot der Krebshilfe sukzessive ausgebaut. Und ausgedehnt auf Familien, auf Kinder von Betroffenen – denn auch ihnen reißt es mit der niederschmetternden Diagnose, die täglich im Schnitt 19 Steirer trifft, den Boden unter den Füßen weg.

Christian Scherer
Christian Scherer(Bild: Christian Jauschowetz)

Auch in der „Zeit danach“ können Menschen auf die Krebshilfe bauen. Wenn alles vorbei ist, man doch einfach „überglücklich“ sein sollte. Aber viele dann, nach einem langen, nervenzermürbenden, kräftevernichtenden Überlebenskampf, in ein tiefes Loch fallen. Sozial den Anschluss verpassen. Den Einstieg ins Berufsleben nicht mehr finden. Depressiv, mutlos, ängstlich sind.

Bei Fragen sämtlicher Art findet man bei der Krebshilfe ein offenes Ohr, eine Schulter zum Anlehnen und nicht „nur“ kompetente Mitarbeiter, sondern auch empathische. Und es wird so vieles für die Prävention gemacht! Schließlich ließe sich laut Wissenschaft ein unglaubliches Drittel aller Erkrankungen durch vernünftigen Lebensstil vermeiden!

      Die Krebshilfe Steiermark wurde im Jahr 1946 gegründet und seither sukzessive  im Hilfsangebot ausgebaut

  • Täglich erhalten im Schnitt 19 Steirer die niederschmetternde Diagnose, gibt es neun Todesfälle – Die häufigsten Erkrankungsfälle sind bei Frauen Brust-, bei Männern Prostatakrebs, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs
  • - Pro Jahr gibt es nahezu 7000 neue Betroffene, insgesamt leben in der Steiermark 52.000 Familien, für die das Thema ein gewaltiger Lebenseinschnitt ist
  •  Die Krebshilfe führt jährlich 4000 Beratungen durch
  •  Infos: www.krebshilfe.at

Und das alles gratis. Denn zu 99 Prozent finanziert sich die Krebshilfe über Spenden. Chef Christian Scherer: „Ich appelliere wirklich herzlich an die Krone-Leser, uns finanziell zu unterstützen. Wir können nur in dem Ausmaß Hilfe schenken, in dem wir selbst unterstützt werden. Denn Krebs kann jeden einzelnen treffen. Jeder einzelne kann in die Situation kommen, uns zu brauchen“ Christa Blümel

Wenn Sie helfen möchten:  Konto „Krebshilfe Steiermark“, AT21 2081 5012 0082 2995

Porträt von Christa Blümel
Christa Blümel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
245.288 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
204.127 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.977 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf