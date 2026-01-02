Sonne, Eiseskälte und Schnee: So wird das Wetter

Bis zu minus 17 Grad werden erwartet, vor allem in Alpentälern und auf den Bergen wird es frostig. Dort kann es auch immer wieder schneien: Im Bereich der Tauern und an der Grenze zu Italien rechnen Meteorologen mit ein paar Schneeflocken. Im Laufe des Samstags dürften sich von Süden her dann mehr dichte Wolkenfelder ausbreiten, die gegen Abend auch in Unterkärnten einzelne Schneeschauer bringen könnten.