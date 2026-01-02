Vorteilswelt
Gut für Wintersportler

Sonne, Eiseskälte und Schnee: So wird das Wetter

Kärnten
02.01.2026 08:00
Die Gail spiegelt die Sonne, im Hintergrund der Dobratsch: „Wie im Märchenland!“, schreibt Leser ...
Die Gail spiegelt die Sonne, im Hintergrund der Dobratsch: „Wie im Märchenland!“, schreibt Leser Werner Buchacher.(Bild: Werner Buchacher)

Wintersportler aufgepasst: Das Wochenende wird schön! Etwas Neuschnee ist dabei, außerdem wird es richtig kalt. Wer die Natur genießen will, sollte sich warm anziehen.

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, klare Luft – so idyllisch wie auf dem Foto, das uns „Krone“-Leser Werner Buchacher aus Waidegg im Gailtal geschickt hat, präsentierte sich gestern der erste Tag des Jahres in Kärnten. Perfekt also für ausgiebige Neujahrsspaziergänge. Wie geht’s weiter?

Vertraut man den Meteorologen von Geosphere Austria, so dominieren am heutigen Freitag Wolken und Nebel, bevor sich am Wochenende die Sonne in ihrer vollen Pracht zeigt. Trotzdem bleibt es kalt – für Oberkärnten und Osttirol sprechen die Wetterexperten gar Kältewarnungen aus!

Bis zu minus 17 Grad werden erwartet, vor allem in Alpentälern und auf den Bergen wird es frostig. Dort kann es auch immer wieder schneien: Im Bereich der Tauern und an der Grenze zu Italien rechnen Meteorologen mit ein paar Schneeflocken. Im Laufe des Samstags dürften sich von Süden her dann mehr dichte Wolkenfelder ausbreiten, die gegen Abend auch in Unterkärnten einzelne Schneeschauer bringen könnten.

Kärnten
Symbol wolkig
-9° / 1°
5 km/h
04:50 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
6 km/h
02:33 h
50 %
Symbol heiter
-6° / 1°
7 km/h
08:01 h
50 %
Symbol heiter
-7° / -1°
7 km/h
08:11 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-13° / -3°
8 km/h
01:36 h
35 %
Symbol starker Schneefall
-9° / -3°
11 km/h
00:00 h
65 %
Symbol Schneefall
-6° / -3°
12 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-8° / -5°
19 km/h
00:49 h
55 %
Symbol heiter
-13° / -6°
7 km/h
07:36 h
20 %
Symbol bedeckt
-14° / -6°
6 km/h
00:37 h
50 %
Friesach
Symbol wolkig
-11° / 0°
4 km/h
03:45 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 0°
5 km/h
03:14 h
50 %
Symbol wolkenlos
-7° / -1°
4 km/h
08:14 h
50 %
Symbol wolkenlos
-8° / -1°
4 km/h
08:12 h
45 %
Symbol bedeckt
-11° / -4°
5 km/h
01:07 h
45 %
Symbol starker Schneefall
-8° / -3°
6 km/h
00:01 h
75 %
Symbol Schneefall
-5° / -3°
7 km/h
00:00 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -5°
7 km/h
01:32 h
55 %
Symbol heiter
-16° / -7°
4 km/h
07:50 h
50 %
Symbol bedeckt
-13° / -6°
3 km/h
00:18 h
50 %
Hermagor
Symbol wolkig
-9° / -0°
4 km/h
04:09 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
5 km/h
02:01 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 1°
4 km/h
06:43 h
50 %
Symbol heiter
-4° / -0°
5 km/h
07:31 h
50 %
Symbol bedeckt
-8° / -3°
4 km/h
01:02 h
40 %
Symbol starker Schneefall
-6° / -3°
4 km/h
00:01 h
70 %
Symbol Schneefall
-5° / -3°
4 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-6° / -3°
7 km/h
00:15 h
55 %
Symbol wolkig
-12° / -6°
5 km/h
06:44 h
15 %
Symbol bedeckt
-12° / -7°
4 km/h
00:48 h
60 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
-10° / -1°
4 km/h
04:36 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
3 km/h
03:50 h
50 %
Symbol wolkenlos
-6° / -1°
4 km/h
08:11 h
50 %
Symbol heiter
-9° / -2°
4 km/h
07:59 h
45 %
Symbol bedeckt
-13° / -4°
3 km/h
00:58 h
30 %
Symbol starker Schneefall
-9° / -3°
3 km/h
00:01 h
75 %
Symbol Schneefall
-7° / -3°
3 km/h
00:00 h
65 %
Symbol bedeckt
-9° / -5°
7 km/h
01:18 h
55 %
Symbol heiter
-16° / -6°
3 km/h
07:50 h
50 %
Symbol bedeckt
-12° / -5°
2 km/h
00:12 h
50 %
Spittal
Symbol wolkig
-9° / 4°
9 km/h
04:09 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
7 km/h
02:40 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 1°
4 km/h
07:54 h
50 %
Symbol heiter
-6° / -1°
4 km/h
08:07 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -3°
5 km/h
01:28 h
35 %
Symbol starker Schneefall
-6° / -3°
6 km/h
00:01 h
70 %
Symbol Schneefall
-5° / -2°
7 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-6° / -3°
5 km/h
00:36 h
55 %
Symbol heiter
-14° / -5°
6 km/h
08:01 h
50 %
Symbol bedeckt
-12° / -5°
4 km/h
00:33 h
50 %
Villach
Symbol wolkig
-8° / 1°
8 km/h
04:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
0 km/h
02:05 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 2°
3 km/h
07:56 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 0°
3 km/h
07:40 h
50 %
Symbol bedeckt
-11° / -3°
3 km/h
00:52 h
40 %
Symbol starker Schneefall
-7° / -3°
4 km/h
00:01 h
65 %
Symbol Schneefall
-5° / -3°
5 km/h
00:00 h
70 %
Symbol bedeckt
-7° / -4°
8 km/h
00:05 h
60 %
Symbol heiter
-12° / -5°
4 km/h
08:04 h
50 %
Symbol bedeckt
-14° / -6°
3 km/h
00:20 h
50 %
Wolfsberg
Wetterdaten:

In der neuen Woche geht’s ähnlich weiter: Die Morgenstunden bringen strengen Frost, tagsüber wird es zwar heiter, aber kalt. Gegen Mitte der Woche könnte es wieder schneien.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Kärnten

