Sonne, Eiseskälte und Schnee: So wird das Wetter

Wintersportler aufgepasst: Das Wochenende wird schön! Etwas Neuschnee ist dabei, außerdem wird es richtig kalt. Wer die Natur genießen will, sollte sich warm anziehen.
Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, klare Luft – so idyllisch wie auf dem Foto, das uns „Krone“-Leser Werner Buchacher aus Waidegg im Gailtal geschickt hat, präsentierte sich gestern der erste Tag des Jahres in Kärnten. Perfekt also für ausgiebige Neujahrsspaziergänge. Wie geht’s weiter?
Vertraut man den Meteorologen von Geosphere Austria, so dominieren am heutigen Freitag Wolken und Nebel, bevor sich am Wochenende die Sonne in ihrer vollen Pracht zeigt. Trotzdem bleibt es kalt – für Oberkärnten und Osttirol sprechen die Wetterexperten gar Kältewarnungen aus!
Bis zu minus 17 Grad werden erwartet, vor allem in Alpentälern und auf den Bergen wird es frostig. Dort kann es auch immer wieder schneien: Im Bereich der Tauern und an der Grenze zu Italien rechnen Meteorologen mit ein paar Schneeflocken. Im Laufe des Samstags dürften sich von Süden her dann mehr dichte Wolkenfelder ausbreiten, die gegen Abend auch in Unterkärnten einzelne Schneeschauer bringen könnten.
In der neuen Woche geht’s ähnlich weiter: Die Morgenstunden bringen strengen Frost, tagsüber wird es zwar heiter, aber kalt. Gegen Mitte der Woche könnte es wieder schneien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.