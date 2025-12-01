Pulkautalcenter sprengt befürchtete Dimensionen

Ein Riesenprojekt, direkt angebaut an die Wohnhäuser von Anrainern

Nach dem jetzigen Stand sind vor allem die Anrainer fassungslos: „Es werden offenbar 71 Wohnungen – nicht, wie in den Gemeindenachrichten veröffentlicht, 30 – mit Tiefgaragen und ohne jeglichen Bahnhof in der unmittelbaren Nähe errichtet. Dazu sollen Gewerbeflächen, ein Supermarkt, ein Drive-in errichtet werden“, zweifeln die Anrainer auch am Sinn des Projektes. „Viele Wohnungen sind mit Blick auf den Grenzverkehr von und nach Tschechien, dazu soll es im Norden und Süden der zweiteiligen Anlage vier Ausfahrten geben“, sieht man die Anlage für die Region „komplett überdimensioniert. Und das direkt an unsere Wohnhäuser am Ortsrand angebaut“.