Bürgermeister spricht Klartext zu „Excalibur neu“

Viele Werte, die die Runde machen, würden nicht Planung entsprechen

Kasper korrigiert das Ausmaß der Wohnungen nach unten und betont, dass fehlende Infrastruktur durch Projekte wie das nun geplante für die Region von Nutzen sei: „Immer weniger Menschen müssen ansonsten mehr Gebühren und Abgaben tragen.“ Durch das geplante Zentrum entstünden 60 bis 80 Jobs: „Der Projektträger investiert, für die Gemeinde bleiben Kosten für Kanal und Wasser – diesen stehen aber die Abgaben gegenüber.“