Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema Einkaufstempel

Bürgermeister spricht Klartext zu „Excalibur neu“

Niederösterreich
22.12.2025 13:00
Bürgermeister Erwin Kasper nimmt Stellung zum – als „neuem Excalibur-Center“ bezeichneten – ...
Bürgermeister Erwin Kasper nimmt Stellung zum – als „neuem Excalibur-Center“ bezeichneten – Planungsprojekt am Kreisverkehr nahe der tschechischen Grenze.(Bild: Krone KREATIV/zVg, Gemeinde Peigarten)

Was manche Gegner des Einkaufszentrumsprojektes nahe Peigarten (die „Krone“ berichtete) in der Region mit einer „neuen Excalibur City“ verglichen haben, sieht Erwin Kasper, der Bürgermeister der Großgemeinde, unter einem anderen Licht.

0 Kommentare

„Unsere Gemeinde hat in den vergangenen Jahren Geschäfte verloren“, sieht er das Vorhaben daher unter dem Titel „Projekt Nahversorger“. Denn selbst wenn nur nach Hollabrunn oder Retz gefahren werden müsse, sei dies ein hoher zeitlicher Aufwand und mit Spritkosten verbunden: „Ohne Pkw ist ein Einkauf vor Ort nicht mehr möglich“, so der SPÖ-Politiker.

Lesen Sie auch:
Nicht nur Supermärkte – auch Investoren kurbeln den Bodenfraß außerhalb der Orte und Städte an ...
Immer mehr Bodenfrass
Übergroße Einkaufstempel versiegeln unseren Boden
21.12.2025
Erste Pläne liegen vor
Pulkautalcenter sprengt befürchtete Dimensionen
01.12.2025
Profit aus Transit
Mega-Center soll Konkurrenz für „Excalibur“ werden
04.11.2025

Viele Werte, die die Runde machen, würden nicht Planung entsprechen
Kasper korrigiert das Ausmaß der Wohnungen nach unten und betont, dass fehlende Infrastruktur durch Projekte wie das nun geplante für die Region von Nutzen sei: „Immer weniger Menschen müssen ansonsten mehr Gebühren und Abgaben tragen.“ Durch das geplante Zentrum entstünden 60 bis 80 Jobs: „Der Projektträger investiert, für die Gemeinde bleiben Kosten für Kanal und Wasser – diesen stehen aber die Abgaben gegenüber.“

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.003 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.340 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
100.823 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf