Übergroße Einkaufstempel versiegeln unseren Boden

Wenn der Grund billig erworben worden ist, gibt es oft kein Zurück mehr

Derzeit stapeln sich laut Ecker auch zahlreiche weitere Pläne für Einkaufstempel in den Gemeindestuben – vor allem auch durch Investoren, die Supermärkten weitere Verkaufsflächen anbieten, nicht immer mit Erfolg gesegnet. Mit dem Ankauf von günstigem Grund beginne zumeist eine Entwicklung, die kaum mehr aufzuhalten sei, so Ecker: „Boden ist eine wichtige und knappe Ressource. Wir müssen darauf schauen, dass nicht weiterhin fruchtbare Äcker zu Supermarkt-Parkplätzen werden und stattdessen sorgsamer mit unserem Boden umgegangen wird.“