„Angst vor Gewalt wird immer mehr sichtbar“

„Angriff auf die Menschenwürde“

Doch jede Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Um einmal mehr für das Thema zu sensibilisieren, wurde anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ die Themenfahne „Frei leben ohne Gewalt“ vor dem St. Pöltner Rathaus gehisst. „Gewalt gegen Frauen ist kein privates Problem, sondern ein Angriff auf die Menschenwürde“, erklärt Bezirksinspektorin Natascha Hauser. Aus ihrer täglichen Arbeit weiß sie, wie viel Mut es erfordert, Hilfe zu suchen und sich an die Polizei zu wenden. St. Pölten verfügt über ein dichtes Gewaltschutznetzwerk, wo Betroffene Unterstützung finden.