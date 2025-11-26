Oranges Zeichen für 365 Tage Schutz vor Gewalt

16 Tage lang sieht man hierzulande orange: Anlässlich der alljährlichen Aktion gegen Gewalt an Frauen wird für das Thema sensibilisiert. Denn Hilfe ist das ganze Jahr nötig.
Gewalt hat viele Gesichter. Genauso vielfältig sind die Hilfsangebote für Betroffene. Anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ wird auch in Niederösterreich bis 10. Dezember ein sichtbares Zeichen gesetzt. „Jede Frau hat das Recht, ohne Gewalt zu leben. Wir bieten hierzulande schnelle und unkomplizierte Hilfe für Betroffene. Gleichzeitig ist klar: Gewalt darf nicht verschwiegen werden. Wir müssen sie offen ansprechen und entschieden dagegen auftreten“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Mit einem dichten Netzwerk an Beratungsstellen, Initiativen und Einrichtungen werden Betroffene in herausfordernden Situationen unterstützt. „Wir arbeiten seit vielen Jahren daran, Bewusstsein zu schaffen und zu sensibilisieren“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Denn Gewaltprävention sei keine einmalige Aufgabe. Sie gelinge nur, wenn alle eng zusammenarbeiten. „Die Vernetzung zwischen Beratungsstellen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen und Gemeinden ist dabei ein Schlüsselfaktor“, so Teschl-Hofmeister weiter.
Unterschiedlichste Angebote
Betroffene finden etwa am NÖ Frauentelefon anonym und kostenlos Unterstützung. 4000-mal pro Jahr wird die Hotline 0800 800 810 angewählt. Knapp 29 Prozent der Anruferinnen melden sich aufgrund körperlicher oder seelischer Gewalt. Seit heuer bietet das Hilfswerk auch eine psychosoziale Online-Beratung an. Aber etwa auch die Hypo Landesbank unterstützt die Aktion „Orange the World“ und lässt 16 Tage lang die Monitore in orangener Farbe erstrahlen.
