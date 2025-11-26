Oranges Zeichen für 365 Tage Schutz vor Gewalt

Gewalt hat viele Gesichter. Genauso vielfältig sind die Hilfsangebote für Betroffene. Anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ wird auch in Niederösterreich bis 10. Dezember ein sichtbares Zeichen gesetzt. „Jede Frau hat das Recht, ohne Gewalt zu leben. Wir bieten hierzulande schnelle und unkomplizierte Hilfe für Betroffene. Gleichzeitig ist klar: Gewalt darf nicht verschwiegen werden. Wir müssen sie offen ansprechen und entschieden dagegen auftreten“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.