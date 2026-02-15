Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel um Braathen

Brasilien feiert ersten Winter-Olympiasieger

Olympia
15.02.2026 09:56
Großer Jubel bei Braaten (Mitte)
Großer Jubel bei Braaten (Mitte)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem historischen Olympiasieg von Lucas Pinheiro Braathen und Brasiliens erster Wintermedaille haben Politiker und Sportstars aus dem Land dem Skirennfahrer gratuliert. „Dieses beispiellose Ergebnis zeigt, dass der brasilianische Sport keine Grenzen kennt“, schrieb Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf der Plattform X.

0 Kommentare

Es sei das Ergebnis von „Talent, Hingabe und kontinuierlicher Arbeit zur Stärkung des Sports in all seinen Dimensionen.“

Braathen hatte mit seinem Sieg im Riesentorlauf von Bormio die erste Medaille für Brasilien und zugleich für einen Südamerikaner bei Olympischen Winterspielen überhaupt gewonnen. Der 25-Jährige verwies den Schweizer Superstar Marco Odermatt um 0,58 Sekunden auf Rang zwei. Der Erfolg erweitere den Horizont des nationalen Sports, schrieb Lula weiter.

Der Fußballklub FC São Paulo schrieb: „Historisch! Die erste Medaille Brasiliens bei Olympischen Winterspielen.“ Auch der brasilianische Profisurfer Gabriel Medina, der durch ein spektakuläres Foto bei den Olympischen Spielen 2024 weltweit bekannt wurde, gratulierte. „Glückwunsch Lucas! Stolz auf Brasilien.“

  Das Sportportal „Ge Globo“ schrieb: „Goldmedaille! Geschichte wird geschrieben! Welche Emotion.“ Die Boulevardzeitung „Meia Hora“ kommentierte, Braathen „durchbricht ein Paradigma und gibt Hoffnung, die Wintersportarten in Brasilien voranzubringen“.

Lesen Sie auch:
Lucas Pinheiro Braathen kämpfte immer wieder mit den Tränen. 
„Danke, Legende“
Rührende Szenen! Schöne Überraschung für Braathen
15.02.2026
Emotionales Interview
Braathen unter Tränen: „So stolz, so dankbar“
14.02.2026
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
14.02.2026

Braathen: Erst für Norwegen, nun für Brasilien
Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen startet seit 2024 für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Er ist eine der schillerndsten Figuren im alpinen Ski-Weltcup. In den Wochen vor den Winterspielen in Italien war er bereits gut in Form gewesen und fuhr im Riesentorlauf gleich dreimal nacheinander auf das Podest.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 09:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Jubel um Braathen
Brasilien feiert ersten Winter-Olympiasieger
Olympia im Ticker
LIVE: Es geht los! Zeigt Scheib erneut groß auf?
„Nachfrage höher“
Kondom-Nachschub für das Olympische Dorf
Bitteres Olympia-Aus
Verheerender Sturz: Ski-Juwel verletzt sich schwer
Olympia-Riesentorlauf
Kurz vor Rennen: Prominenter Name sagt Start ab!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf