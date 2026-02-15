Brasilien feiert ersten Winter-Olympiasieger

Braathen: Erst für Norwegen, nun für Brasilien

Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen startet seit 2024 für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Er ist eine der schillerndsten Figuren im alpinen Ski-Weltcup. In den Wochen vor den Winterspielen in Italien war er bereits gut in Form gewesen und fuhr im Riesentorlauf gleich dreimal nacheinander auf das Podest.