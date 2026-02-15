Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

„Frische Gedanken“

„Absichtlich verlieren“: Härtere Strafen in NBA?

US-Sport
15.02.2026 09:19
NBA-Boss Adam Silver
NBA-Boss Adam Silver(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Um absichtliches Verlieren zu verhindern, will die NBA ihr Regelwerk anpassen. Die Basketball-Liga verteilte zuletzt eine halbe Million Dollar Strafe an die Utah Jazz und 100.000 Dollar an die Indiana Pacers, da die Teams gesunde Spieler nicht eingesetzt hatten. NBA-Boss Adam Silver nahm zu dieser Thematik am Samstag (Ortszeit) am Rande des All-Star-Wochenendes im Großraum Los Angeles Stellung. Zur Debatte stehe, dass Mannschaften künftig Rechte auf der Talentbörse verlieren.

0 Kommentare

  In der NBA dürfen – wie im US-Sport üblich – die schlechtesten Teams einer Saison beim sogenannten Draft früher aus dem Pool an Nachwuchskräften auswählen, als die besseren Mannschaften. So will die Liga Chancengleichheit erhalten und verhindern, dass einzelne Teams auf Dauer keine Chance haben, vorne mitzuspielen – und umgekehrt, Seriensieger die Ausnahme bleiben. Das führt dazu, dass Mannschaften früher oder später in einer Saison lieber verlieren, um in der Tabelle nach unten zu rutschen, als auf einem Platz im Mittelfeld zu landen.

„Funktioniert nicht“
„Die Liga ist 80 Jahre alt und es ist an der Zeit, mit einem frischen Blick zu schauen, ob das, was wir tun, antiquiert ist“, sagte Silver mit Blick auf den derzeitigen Ablauf des Drafts. „Am Ende wollen wir einen fairen Prozess, um Spieler auf die Teams zu verteilen“, sagte er. Es sei im Interesse der Spieler und der Teams, dass die Liga ausgeglichen sei. „Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Jobs und Städten, aber wir müssen das mit frischen Gedanken angehen. Ich meine, das, was wir derzeit machen, was wir derzeit sehen, funktioniert nicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
15.02.2026 09:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr US-Sport
„Frische Gedanken“
„Absichtlich verlieren“: Härtere Strafen in NBA?
NBA
„Point God“ Chris Paul erklärt seinen Rücktritt
Beim Sieg gegen Dallas
LeBron James stellt neuen Rekord in der NBA auf
NBA
Toronto verliert bei Pöltl-Comeback gegen Detroit
Hornets und Pistons
NBA verhängt drastische Sperren nach Prügel-Eklat

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf