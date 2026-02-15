„Absichtlich verlieren“: Härtere Strafen in NBA?

„Funktioniert nicht“

„Die Liga ist 80 Jahre alt und es ist an der Zeit, mit einem frischen Blick zu schauen, ob das, was wir tun, antiquiert ist“, sagte Silver mit Blick auf den derzeitigen Ablauf des Drafts. „Am Ende wollen wir einen fairen Prozess, um Spieler auf die Teams zu verteilen“, sagte er. Es sei im Interesse der Spieler und der Teams, dass die Liga ausgeglichen sei. „Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Jobs und Städten, aber wir müssen das mit frischen Gedanken angehen. Ich meine, das, was wir derzeit machen, was wir derzeit sehen, funktioniert nicht.“