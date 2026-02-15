Langer Einsatz: Kletterer blieb in Schacht hängen

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste am Samstag die Grubenwehr Tirol in Reith im Alpbachtal ausrücken. Zwei Hobbykletterer waren in einem stillgelegten Stollen unterwegs. Einer der beiden konnte nicht mehr aus einem Schacht klettern und musste befreit werden.
Die beiden Einheimischen (23 und 18 Jahre) machten sich gegen 16 Uhr auf zu einer Entdeckungstour in den Schmidenstollen im Bergbaugebiet „Großkogel“ in Reith. Der Stollen ist seit rund 70 Jahren stillgelegt und frei begehbar.
Die beiden Hobbykletterer waren mit Kletterausrüstung ausgestattet und seilten sich bei ihrem Abenteuer in einen rund 15 Meter tiefen Schacht ab, um eine Zeche zu erkunden.
Grubenwehr befreite jungen Kletterer
„Beim Retourgang konnte der 18-Jährige diesen Schacht trotz Unterstützung seines Begleiters aus eigener Kraft nicht mehr überwinden“, schildert die Polizei. Der 23-Jährige verließ in weiterer Folge den Stollen und setzte einen Notruf ab. Daraufhin ging er wieder zurück zu seinem Kollegen.
Für die alarmierte Grubenwehr Tirol stellte sich der Einsatz als langwierige Prozedur heraus. Nach gut zwei Stunden konnten die zwölf Retter durch einen anderen Stollen zum 18-Jährigen vordringen und ihn unverletzt bergen.
