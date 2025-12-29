Sicherer Tritt vom Wald bis hinauf zum Berggipfel

Im Gipfelberich: leichte Kletterei – hier wirkt er wie daheim

Im oberen, technischeren Bereich zeigt der Schuh, wofür er gemacht ist: präzises Stehen, gute Rückmeldung, kein schwammiges Wegknicken. La Sportiva wirbt mit einer großen Climbing Zone vorne und dem 3D Flex System Evo (mehr Beweglichkeit am Sprunggelenk bei Stabilität) – das passt zur Praxis: Du kannst den Schuh auf kleinen Tritten sauber stellen, ohne dass er sich wie ein Skischuh anfühlt.