Sicherer Tritt vom Wald bis hinauf zum Berggipfel

Winter auf der Sonnenseite der Gailtaler Alpen. Eine Mischung aus Schnee und Eis, feuchtem Waldboden und ein Stück leichte Kletterei. Ideal um zu zeigen, ob ein Bergschuh nur gut aussieht oder im Gelände wirklich abliefert. Die „Bergkrone“ hatte den La Sportiva Trango Pro GTX (Größe 41) dabei – und nach ein paar „komischen“ Anfangsminuten war klar: Der sitzt wie angegossen.
Der Trango Pro macht einen schlanken Fuß, fast wie ein Alpinschuh im Sneaker-Gewand – nur eben mit Bergschuh-Ansage. Das auffälligste Detail ist die integrierte Gamasche mit dem Vortex-Verschluss, die sich hauteng ans Bein schmiegt und Schmutz/Schnee zuverlässig draußen halten soll.
Am Anfang ist dieses „eingepackte“ Gefühl ungewohnt: mehr Kontakt, mehr Spannung, weniger „Hausschuh“. Aber: Mit jedem Schritt wird’s besser – und irgendwann merkt man, was die Idee dahinter ist.
Am Weg: sicher treten, präzise platzieren
Auf den verschneiten und vereisten Passagen spielt der Schuh seine Stärke aus: Er lässt sich sehr genau platzieren. Das ist dieses Vertrauen, wenn du auf einem harten, leicht schmierigen Tritt nicht herumrutscht, sondern zielst und stehst.
La Sportiva setzt hier auf eine Vibram Cube Evo-Sohle mit Impact Brake System (Brems-/Traktionsprofil) und SpringLug Tech für Dämpfung/Grip – das ist nicht nur Marketingsprech, das spürt man bei Abstiegen und beim „Kanten“ am harten Untergrund.
Schnee, Feuchte, Matsch – trocken geblieben
Zwischen Schnee und Matsch war für mich entscheidend: Bleiben die Füße trocken? Der Trango Pro GTX nutzt eine GORE-TEX Performance Comfort-Membran, kombiniert mit der Gamasche als zusätzlicher Schutzkragen. Im Test: kein Nässe-Drama, kein „durchgedrückt“ – genau so muss das sein.
Im Gipfelberich: leichte Kletterei – hier wirkt er wie daheim
Im oberen, technischeren Bereich zeigt der Schuh, wofür er gemacht ist: präzises Stehen, gute Rückmeldung, kein schwammiges Wegknicken. La Sportiva wirbt mit einer großen Climbing Zone vorne und dem 3D Flex System Evo (mehr Beweglichkeit am Sprunggelenk bei Stabilität) – das passt zur Praxis: Du kannst den Schuh auf kleinen Tritten sauber stellen, ohne dass er sich wie ein Skischuh anfühlt.
Was mir gefallen hat
+ Passform & Halt: Größe 41 saß bei mir „wie gegossen“, sehr präzise.
+ Schlanke Silhouette: macht wirklich einen sportlichen Fuß – kein „Klotz“.
+ Gamasche: Schnee, Dreck, Nadeln – bleibt draußen (top im Wintermix).
+ Trittgefühl: sehr gut zu platzieren, besonders auf hartem Untergrund.
Was man ehrlich sagen muss
Anfangsgewöhnung: Das enge, gamschenartige „Umarmt-werden“ muss man mögen.
- Wärme: Der Trango Pro ist eher leicht & schnell gedacht – die Isolation für richtig kalte Wintertage ist begrenzt. Stichwort: langes Stehen bei Temperaturen deutlich unter Null.
- Preis/Anspruch: Das ist kein „für alles irgendwie“-Schuh – eher ein Werkzeug für alle, die präzise und technischunterwegs sind. Die UVP beträgt übrigens 400 Euro.
Aus den Dolomiten direkt ins steile Gelände
La Sportiva ist ein italienischer Bergschuh- und Outdoor-Spezialist mit über 90 Jahren Erfahrung in der Produktion von Hochleistungs-Schuhwerk für Bergsportler. Gegründet 1928 in den Dolomiten, hat sich das Unternehmen einen internationalen Ruf erarbeitet – vor allem durch die Verbindung von innovativer Technik, präziser Passform und alpiner Praxistauglichkeit.
La Sportiva setzt konsequent auf eigene Sohlentechnologien, wie etwa spezielle Vibram-Mischungen und profiliertes Grip-Design, sowie auf ergonomische Leisten, die den Fuß in anspruchsvollem Gelände optimal unterstützen. Die Marke gilt als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Touren, sei es auf Fels, im hochalpinen Gelände oder bei gemischtem Untergrund.
Gerade im Bereich der technischen Bergschuhe - wie dem getesteten Trango Pro GTX - versucht La Sportiva, sportliches Gehen, Stabilität und direkten Kontakt zum Gelände zu verbinden, ohne den Kompromiss aus Komfort oder Schutz zu vernachlässigen.
