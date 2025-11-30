Vorteilswelt
Steirische Pisten

Skigebiete freuen sich über gelungenen Saisonstart

Steiermark
30.11.2025 18:00
„Fetzblau“: Das Wetter im Lachtal war perfekt zum Skifahren.
„Fetzblau“: Das Wetter im Lachtal war perfekt zum Skifahren.(Bild: Karl Fussi)

Viele Wintersportler nutzten das vergangene Adventwochenende für die ersten Schwünge auf den steirischen Skipisten. Liftbetreiber zeigten sich mit dem Auftakt mehr als zufrieden.

Schon Wolfgang Ambros hat in seinem Hit „Schifoan“ gesungen, dass das Wedeln über die Pisten das „Leiwandste“ ist. Hört man sich dieser Tage in den steirischen Skigebieten um, wird diese Meinung von den Meisten bestätigt: „Die Leute freuen sich und waren richtig gut drauf, weil die Saison endlich wieder startet“, erzählt etwa Lachtal-Geschäftsführer Karl Fussi.

Am ersten Adventwochenende fiel auf vielen steirischen Bergen der Startschuss für die Wintersaison, die Lifte waren das erste Mal in Betrieb. Die eisigen Temperaturen und der Schnee der vergangenen Wochen machten den problemlosen Start möglich, die Sonne machte ihn perfekt. „Das Wetter war super, auf den Pisten herrschen im Moment beste Bedingungen“, freut sich Fussi, der den ersten Skitag natürlich auch selbst am Berg verbrachte.

Am Präbichl wurde der Saisonstart aufgrund der hervorragenden Bedingungen am Berg sogar nach vorne verlegt. Das „Preopening“ kam bei den Wintersportfans gut an: „Es war ein sehr gutes Wochenende mit vielen Leuten“, funkte man aus dem beliebten Familienskigebiet.

Zitat Icon

Das war ein wirklich toller Start in die Saison. Die Leute waren gut drauf und freuen sich, dass es wieder losgeht.

Karl Fussi, Geschäftsführer Lachtal + Kreischberg

Bild: Sepp Pail

Auch im Ausseerland war die Freude über das erste Skiwochenende groß. Auf den Pisten den Losers genossen zahlreiche Wintersportler das herrliche Wetter. Am kommenden Wochenende gehen die Lifte dann in den Dauerbetrieb.

Der frühe Start mit den ausgezeichneten Bedingungen beflügelt laut Fussi außerdem auch den Verkauf der Saisonkarten: „Jetzt am Wochenende war die Nachfrage schon hoch.“

Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
