Skigebiete freuen sich über gelungenen Saisonstart

Am ersten Adventwochenende fiel auf vielen steirischen Bergen der Startschuss für die Wintersaison, die Lifte waren das erste Mal in Betrieb. Die eisigen Temperaturen und der Schnee der vergangenen Wochen machten den problemlosen Start möglich, die Sonne machte ihn perfekt. „Das Wetter war super, auf den Pisten herrschen im Moment beste Bedingungen“, freut sich Fussi, der den ersten Skitag natürlich auch selbst am Berg verbrachte.