Tirols FPÖ mit Fragenkatalog zum Airport Innsbruck

Die im Tiroler Landtag vertretene FPÖ stellte eine schriftliche Anfrage zur Zukunft des Innsbrucker Flughafens an ÖVP-LR Mario Gerber. Die „Krone“ präsentiert einen Auszug aus den Antworten.
Weiter warten heißt es bezüglich einer von vielen erneut gewünschten Flugverbindung von Innsbruck nach Frankfurt, wie die „Krone“ berichtete. Die Blauen im Landtag wollten es genauer wissen, wie es um die Verhandlungen sowie um die generelle Zukunft des Airports bestellt ist, und brachten eine Anfrage an Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) ein. Der Katalog umfasst 21 Fragen.
Die Antworten von Gerber an LA Evelyn Achhorner wurden auch der „Krone“ zugespielt. Wir präsentieren einen Auszug.
Ist vorgesehen, Verhandlungsprotokolle, Gutachten und Finanzierungspläne dem Landtag zugänglich zu machen?
FPÖ-LA Evelyn Achhorner
Bild: Johanna Birbaumer
Arbeitsgruppe für Umsetzung installiert
Welche Gespräche wurden seit 1. Jänner 2025 hinsichtlich der Sicherung des Betriebs des Flughafen Innsbruck geführt?
Die Aktivitäten zur Sicherung des Flughafenbetriebs bauen auf vorbereitende Arbeiten auf, die bereits seit Mitte 2024 laufen. Seit Jahresbeginn 2025 werden kontinuierliche Gespräche mit zahlreichen Stakeholdern des Flughafenökosystems geführt. Besonders sensible Verhandlungen können aus Gründen der Geschäftsvertraulichkeit nicht im Detail öffentlich gemacht werden.
Welche Ziele verfolgen Sie und wie sind sie priorisiert?
Primäre Aufgaben sind die Anbindung des Flughafens an europäische Drehscheiben, die Darstellung der wirtschaftlichen Situation und eine nachhaltige Betriebsführung. Zur Umsetzung wurde eine Arbeitsgruppe installiert.
Nach Fertigstellung der Arbeiten wird ein finaler Bericht dem Tiroler Landtag vorgelegt, der die Ergebnisse darstellt.
ÖVP-Wirtschafts-LR Mario Gerber
Bild: Christof Birbaumer
Gespräche um Anbindung an einen Hubflughafen
Bestehen aktuell Verhandlungen über die Neuvergabe von Slots zwischen Innsbruck und Frankfurt?
Ja, derzeit finden Gespräche statt. Generell steht die Anbindung an einen Hubflughafen im Mittelpunkt. Das kann, muss aber nicht Frankfurt sein. Eine abschließende Bewertung der Möglichkeiten ist für Anfang 2026 geplant.
Prüft das Land Tirol in Gesprächen mit der Bundesregierung die Senkung oder Abschaffung von Flughafen- oder Passagiergebühren?
Die Landestourismusreferenten aller Bundesländer haben einstimmig einen Antrag zur Abschaffung der österreichischen Flugabgabe verabschiedet. Dies ist eine klare Forderung, diese Kostenbelastung schnellstmöglich zu reduzieren.
