Tirols FPÖ mit Fragenkatalog zum Airport Innsbruck

Weiter warten heißt es bezüglich einer von vielen erneut gewünschten Flugverbindung von Innsbruck nach Frankfurt, wie die „Krone“ berichtete. Die Blauen im Landtag wollten es genauer wissen, wie es um die Verhandlungen sowie um die generelle Zukunft des Airports bestellt ist, und brachten eine Anfrage an Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) ein. Der Katalog umfasst 21 Fragen.