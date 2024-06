Arbeiten über den Wolken: „Sehen Sonne jeden Tag“

„Man kommt nie in Alltagstrott“

Kurz nach dem Briefing zu zweit treffen sich die beiden AUA-Piloten mit den Flugbegleitern zum Briefing. „Man hat es immer wieder mit neuen Kolleginnen und neuen Passagieren, anderen Kulturen und Destinationen zu tun. Es ist sehr abwechslungsreich“, verrät Kres, was ihr an ihrem Traumjob gefällt. „Du siehst jeden Tag die Sonne entweder auf- oder untergehen, egal welches Wetter gerade herrscht“, fügt Steinmetz strahlend hinzu, während Fila betont, dass „kein Tag wie der andere ist. Es ist immer was Neues. Man kommt nie in einen Alltagstrott“.